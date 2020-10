Markus Koerdt übergibt stolze Summe von 4880 Euro für Kinder

Der Spenden-Speed-Läufer Markus Koerdt aus Menden war jüngst in Hauenstein in der Pfalz im Einsatz und konnte dort die Spendensumme der Saison, die durch Corona bedingt etwas anders verlaufen ist als gewohnt, übergeben.

Die stolze Spendensumme von 4880 Euro kommt Kindern in Chile zugute. „Die Spenden helfen Pater Raphael, den Kinder ein Zuhause, Ernährung, Betreuung und eine schulische Ausbildung zu bekommen. Hiermit wird ihnen ermöglicht, einen Beruf zu ergreifen und so ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen“, erläuterte Markus Koerdt. Pater Raphael konnte nicht persönlich anwesend sein. Karl Meyerer vom ehrenamtlichen Team der Kinderheim-Stiftung Chile nahm in seinem Namen den Scheck in Empfang.

Viele Unterstützer

Die Spendensumme haben wieder viele Unterstützer möglich gemacht. „Zwölf Sponsoren, die mich beim Silvesterlauf 2019 und Neujahrslauf 2020 unterstützt haben. Mein Arbeitgeber, die Deutsche Post, hat mein Laufprojekt mit dem Living Responsebility Fund ausgezeichnet, der mit 300 Euro dotiert war“, erläuterte Markus Koerdt.

Rückenwind durch Sponsoren

100 Euro sind durch die Spendendose in der Stadtschänke bei Niko hinzugekommen. Die Hauptsponsoren, die Mendener Bank und Schäfer Transporte, haben trotz weniger Wettkämpfe die Summe von 1000 Euro gespendet. „Ich danke allen, die mir vertrauen und mir diesen Rückenwind geben“, ist Markus Koerdt hocherfreut über die Unterstützung.