MC Menden: Das waren die besten Marathons von Tobias Schulte

Tobias Schulte, Läufer im Marathon-Club Menden, hat bei seinen 100 Marathons einige interessante Orte gesehen. In 33 Ländern hat er die Strecke von 42,195 Kilometern absolviert. 60 Marathons waren insgesamt im Ausland. Nach seinem Karriereende wurde er bereits häufig gefragt, was dabei die Höhepunkte waren. Das kann der 42-Jährige aber nicht ganz genau definieren.

Lob an den Marathon-Club Menden

„Ich habe mich in den vergangenen Wochen viel damit beschäftigt. Die Eindrücke waren natürlich total vielfältig. Ein Highlight war zum Beispiel Hongkong. Das war der einzige Marathon, den ich zusammen mit meiner Frau Anja gelaufen bin. Dann gab es den Lauf auf der chinesischen Mauer. Das bleibt für mich unvergessen. Dann war ich auf der Golden Gate Bridge in San Francisco“, zählt Tobias Schulte auf, der aber eines klarstellt.

„Bei den Highlights würde man zunächst auf die weiten Läufe kommen. Singapur, Hawaii und New York waren auch dabei. Vom Abenteuerfaktor sind diese schon sehr besonders, sie sind aber auch nicht unbedingt die schönsten Marathon-Läufe. Wäre ich Amerikaner, würde ich lieber in Berlin oder Köln laufen wollen. Viele Läufe in unserer Umgebung sind schön. Ich bin auch viermal in Menden gelaufen“, erzählt Schulte, der zwar aufhören wird, Marathons zu laufen, aber weiter laufen wird. „Laufen nimmt in meinem Leben eine sehr zentrale Rolle ein. Es ist für mich ein guter Ausgleich. Und im Marathon-Club Menden habe ich viele tolle Menschen kennengelernt.“

