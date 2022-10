Fitness MC Menden: So funktioniert die Regeneration im Trailrunning

Menden. Nach einer langen Trainings- oder Wettkampfeinheit ist die Erholung elementar. Daniel Böcker zeigt Wege, wie das im Trailrunning funktioniert.

Genauso wichtig wie dasTraining selbst, ist die Regeneration zwischen den einzelnen Trainingseinheiten. Insbesondere bei den sogenannten Qualitätseinheiten einer Trainingswoche wie dem Intervalltraining oder dem langen Lauf, lassen sich deutlich bessere Ergebnisse erzielen, wenn diese möglichst ausgeruht durchgeführt werden.

Sport mit niedrigem Puls

Ein oft unterschätztes Mittel zur Regeneration ist der Recovery Run. Hierbei wird innerhalb von 24 Stunden nach einer harten oder langen Trainingseinheit für 15 bis 30 Minuten im untersten Herzfrequenzbereich bewusst sehr langsam gelaufen.

Durch diese leichte Belastung wird die Muskulatur erwärmt und dadurch die Blutzirkulation gefördert. Dies führt zu einem schnelleren Abbau von Abfallprodukten, die sich nach Qualitätseinheiten angesammelt haben, und die Leistungsfähigkeit wird schneller wiederhergestellt. Recovery Runs bieten außerdem die Möglichkeit, sich voll auf die Lauftechnik zu konzentrieren, da Faktoren wie Geschwindigkeit und Distanz hierbei nebensächlich sind. Auf diese Weise lässt sich die Lauftechnik mit der Zeit durch die Integration dieser regenerativen Trainingsform verbessern. Erfahrene Athletinnen und Athleten können Recovery Runs auch am selben Tag nach einer Qualitätseinheit ausführen. Hier bietet sich an, morgens eine harte Einheit zu laufen und am Spätnachmittag oder Abend einen Recovery Run einzubauen.

Einnahme von Schwefel

Eine weitere gute Möglichkeit zur Unterstützung der Regeneration, auf die immer mehr Amateur- und Leistungssportler zurückgreifen, ist die Einnahme der organischen Schwefelverbindung MSM, welche aus pflanzlichen Ölen und Saaten gewonnen wird.

Schwefel ist im menschlichen Körper an vielen Prozessen beteiligt, wirkt entzündungshemmend und fördert außerdem noch den Zellstoffwechsel. So können Abfallstoffe viel besser ausgeschieden werden und die Zellen nehmen mehr Nährstoffe auf, was sich besonders positiv auf die Regeneration auswirkt. Kombiniert mit einem heißen Bad (angereichert mit Epsom Salz (Magnesiumsulfat)), lässt sich die Regeneration mit diesen einfachen Mitteln optimal unterstützen und der nächsten Trainingseinheit steht nichts mehr im Wege.

