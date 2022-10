MC Menden: So klappt es mit den Long-Runs im Trailrunning

Menden. Die Vorbereitung auf lange Distanzen im Trailrunning ist hart. So ist das Training für Sportlerinnen und Sportler am effektivsten.

Die wohl wichtigste Einheit einer Trainingswoche im Trailrunning, insbesondere bei der Vorbereitung auf längere Distanzen, ist der lange Lauf (Long-Run). Während die meisten langen Läufe ganz klassisch ausgeführt werden sollten, lässt sich durch das gelegentliche Integrieren von Variationen dieser Trainingseinheit ein großer zusätzlicher Nutzen für die Sportlerinnen und Sportler erzielen.

Ermüdung wird simuliert

Besonders beliebt aber gleichzeitig auch gefürchtet sind sogenannte Back-to-back-long-runs, die vor allem beim Training für Ultratrails über 50 Kilometer Anwendung finden. Hierbei werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen lange Läufe durchgeführt, um die Ermüdung im Wettkampf zu simulieren und um sich auch mental auf die Herausforderung vorzubereiten. Der Lauf am zweiten Tag sollte dabei maximal 75 Prozent der Dauer des Vortages haben (zum Beispiel Tag 1: vier Stunden, Tag 2: drei Stunden) und deutlich langsamer gelaufen werden – dies ist allerdings zumeist sowieso alternativlos, weil die Vorermüdung automatisch für ein langsameres Tempo bei den Läuferinnen und Läufern sorgt.

Back-to-back-long-runs sollten immer nur gezielt und nicht zu häufig eingesetzt werden, da durch die hohe Belastung auch das Verletzungsrisiko steigt. Diese Variation bietet sich besonders während der Grundlagenphase an. Eine weitere sehr effektive Variation ist der long run mit Tempoblock. Hierbei wird nach etwa 30 Minuten Einlaufen im unteren Grundlagenbereich das Tempo für 20 bis 60 Minuten (je nach Gesamtdauer der Trainingseinheit) deutlich verschärft und knapp unterhalb der anaeroben Schwelle gelaufen.

Viel Tempo bei An- und Abstiegen

Besonders in hügeligem Gelände entsteht so eine anspruchsvolle Belastung, da sowohl Anstiege als auch Abstiege in hohem Tempo gelaufen werden. Im Anschluss wechselt man direkt wieder zurück in den Grundlagenbereich und läuft den Rest des langen Laufes in diesem Tempo weiter.

Durch die Zwischenbelastung wird der letzte Teil des langen Laufes nun besonders herausfordernd und simuliert sehr gut die Ermüdung, die auch zum Ende eines Wettkampfes zu erwarten ist. Diese Variation eignet sich gut für die späteren Phasen eines Trainingszyklus und kann dort auch regelmäßig angewendet werden.

