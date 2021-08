MC Menden: Triathleten starten erfolgreich in die Saison

Menden. Ob Ironman in Frankfurt oder Olympische Distanz in Bremen: Die Triathleten des MC Menden gehen wieder auf die Strecke.

Auch wenn die geplanten Triathlon-Wettkämpfe bislang reihenweise weggebrochen sind, gibt es sie doch noch die Triathlon-Saison für die Starter des Marathon-Club Menden.

So nahmen Hendrik Jansen (Altersklasse M 20) und Ralf Weier (M 55) an den Deutschen Altersklassen-Meisterschaften der Triathleten über die Olympische Distanz in Bremen teil. Beim Schwimmen über 1500 Meter musste im Wasser des Europahafens ein Viereckskurs zweimal zurückgelegt werden. Auf Grund der Corona-Maßnahmen wurde in kleineren Gruppen gestartet, wodurch sich das übliche Gerangel am Start in angenehmen Grenzen hielt. Dennoch hatte Ralf anfangs einige Probleme beim Schwimmen im Neoprenanzug, die wohl auf die erzwungene zweijährige Wettkampfpause zurückzuführen waren.

Auf dem Rad Zeit aufgeholt

Erst nach etwa 500 Metern fand er zu seinem gewohnten Rhythmus. Wesentlich besser lief es für Hendrik, der nach gut 23 Minuten aus dem Wasser klettern konnte. Die folgende Radstrecke führte über fünf Runden auf flachen und sehr gut zu fahrenden Straßen durch das Hafengebiet. Ralf fuhr diesen Split in ziemlich genau einer Stunde, wodurch er gegenüber der Konkurrenz einen Teil der im Wasser verlorenen Zeit wieder aufholen konnte. Hendrik verlor hier deutlich allerdings deutlich an Boden gegenüber seinen Mitstreitern.

Mit intensivem Training und kleinen Verbesserungen im technischen Bereich lassen sich hier zukünftig sicherlich einige Potenziale des jungen Triathleten erschließen.

Der abschließende Lauf über gut zehn Kilometer führte größtenteils auf der Promenade entlang der Weser. Der kräftige Wind hatte schon auf dem Rad deutlich an den Kräften gezehrt und ließ den Übergang zum Laufen etwas schmerzvoller als gewohnt ausfallen. Die fehlende Wettkampfpraxis trug ebenfalls ihren Teil dazu bei. Bei Ralf ging der Knoten allerdings bis zum Ende nicht so richtig auf. Letztendlich war er nach viel Kampf am Ende mit 2:18:33 Std im Ziel mit der gewonnenen Bronzemedaille aber überaus zufrieden. Nach einem soliden Lauf beendete Hendrik seinen Wettkampf nach 2:19:24 Std und einem neunten Rang in seiner Altersklasse.

Beeindruckender Wiedereinstieg von Christoph Kemper

Über einen äußerst positiv verlaufenen Wiedereinstieg in das Wettkampfgeschehen konnte sich Ulrich Krause über die Volksdistanz im Rahmen-des Programms der Deutschen Meisterschaften freuen. Nach 500 Metern im Wasser, 20 Kilometern auf dem Rad und dem abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf überquerte er nach 1:24:17 Stunden die Ziellinie als 77. der Gesamtwertung unter 200 gestarteten Männern und schrammte in seiner Altersklasse M 50 als Fünfter nur knapp am Treppchen vorbei.

Beim Ironman in Frankfurt konnte sich Christoph Kemper für einen der begehrten 1500 Startplätze anmelden. Auf der klassischen Ironman-Distanz über 3,8 Kilometer Schwimmen – 184 Kilometer Rad – 42,195 Kilometer Laufen – gelingt Christoph ein beeindruckender Wiedereinstieg. Er kommt bei seiner nun schon vierten Teilnahme auf dieser langen Distanz in 11:31:08 Stunden ins Ziel. Dabei verfehlt er als 515. Der Gesamtwertung und 82. seiner Altersklasse M45 seine bisherige Bestzeit von 11:20 Stunden nur knapp.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden