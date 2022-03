MCM-Quartett holt Deutsche Vize-Meisterschaft in Trier

Menden/Trier. Toller Erfolg für die Triathletinnen des Marathonclub Menden: In Trier holen sie die Deutsche Vize-Meisterschaft im Duathlon.

Bei der ersten von der Deutschen Triathlon-Union vergebenen nationalen Meisterschaften des Jahres 2022 sichert sich das Frauenteam des Marathon-Club Menden in der Besetzung Katrin Harnischmacher, Pauline Simon, Julia Jansen und Nadine Truppat die Deutsche Vize-Meisterschaft im Cross-Duathlon, die im Rahmen des 14. X-Duathlon der Triathlon-Abteilung des PST Trier ausgetragen wurden.

Bei bestem Winterwetter mit Sonnenschein führte der Weg ins Ziel zunächst über eine erste Laufstrecke von fünf Kilometern, bei der eine anspruchsvolle Laufrunde mit 70 Treppenstufen und über 80 Höhenmetern zweimal zu überwinden war.

Harte Radstrecke

Nach dem Wechsel auf das Mountainbike folgte die Radstrecke von 23,2 Kilometer. Hier war die Radrunde durch den Weierswald mit giftigen langen Anstiegen, steilen Gefällstücken und scharfen Kurven eingeschlossen, jeweils viermal zu durchfahren. Die abschließende Laufrunde über 2,5 Kilometer verlangte dann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit schweren Beinen noch einmal alles ab.

Den Grundstock für die hervorragende Platzierung der Frauenmannschaft des Marathon-Club Menden legt zunächst Katrin Harnischmacher mit Platz acht in der Gesamtwertung der Frauen.

Mit einer Zeit von 1:51:56 Stunden erringt sie in ihrer AK Frauen W25 sogar den dritten Platz. Die Triathlon-Wiedereinsteigerin zeigt sich vor allem mit ihrer stark verbesserten Laufleistung sehr zufrieden. Auf dem Mountainbike fehlt zu den Spezialistinnen auf dem Mountainbike noch ein Stück, um ganz vorne mithalten zu können.

Kasselmann beeindruckt

Das herausragende Mannschaftsergebnis machen dann Julia Jansen in 2:09:09 Stunden als 19. der Frauenwertung und Platz vier in ihrer Altersklasse Frauen W25 und ganz knapp dahinter Nadine Truppat in 2:09:22 Stunden als 20. der Frauenwertung und ebenfalls Platz vier in ihrer Altersklasse Frauen W40 komplett.

Nach 2:10:19 Stunden kommt dann Pauline Simon auf Platz zwei der Altersklasse 18/19 der Weiblichen Jugend überglücklich ins Ziel.

Vorfreude auf Triathlon-Saison

Als Sportlicher Leiter des Vereins zeigt sich Hans-Jürgen Kasselmann tief beeindruckt von der geschlossenen Mannschaftsleistung seines Frauenteams. „Sie wollten diesen Wettkampf aus eigener Initiative nach der langen Corona-Abstinenz, sie haben alles selbst in die Hand genommen und sie haben es zusammen gigantisch durchgezogen. Das ist für den gesamten Verein das richtige Aufbruchssignal – es geht jetzt wieder los.“

Er blickt dann auch gleich nach vorne. „Wir stehen schon seit zwei Jahren mit vier Mannschaften für den Ligabetrieb des NRWTV in der Landesliga bei den Herren, in der NRW-Liga bei den Mastern und in der Oberliga bei den Frauen - ausgebremst durch die Corona Pandemie - in den Startlöchern. Jetzt endlich haben wir berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an den bevorstehenden Triathlon-Wettkämpfen mit der Möglichkeit, unsere hart erarbeitete Leistungsfähigkeit als Verein zu beweisen“, ist Hans--Jürgen Kasselmann die Vorfreude auf die immer realistisch werdende Triathlon-Saison anzumerken.

