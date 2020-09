Mehr Emotionen durch mehr Zuschauer auf Schloss Wocklum

Balve. Heute beginnt das Longines Balve Optimum. Es sind keine Kosten und Mühen gescheut worden, um ein elegantes Dressurstadion in Balve zu errichten.

In den letzten Tagen konnte sich Dagmar Lühn vom Team des Longines Balve Optimums kaum vor Anfragen retten. „Geschätzte 300 E-Mails und Anrufe sind abzuarbeiten gewesen“, schildert sie den Ansturm vor den Deutschen Meisterschaften im Dressurreiten auf dem Schloss Wocklum in Balve.

Kurz vor Beginn der Deutschen Meisterschaften (18. bis 20. September) haben sich die Regelungen der Coronaschutzverordnung für Sportveranstaltungen in NRW geändert – und es werden mehr Besucher zugelassen. „Darüber freuen wir uns sehr, denn ein Sportereignis mit Zuschauern ist eine Veranstaltung mit Emotionen“, führte Dagmar Lühn aus und weiter: „Es ist unfassbar schön, dass wir mehr Zuschauer begrüßen dürfen.“ Die Reitsport-Expertin weiß aus den zurückliegenden Jahren, dass das Flair in Balve von Aktiven und Zuschauern sehr geschätzt wird. „Selbst mein Ehemann, der Fußballer ist, liebt Balve und freut sich wiederum auf den Besuch“, skizziert Dagmar Lühn die Rahmenbedingungen auf Schloss Wocklum.

Entspannte Parkplatzsituation rund um Schloss Wocklum

Auch die Anzahl der Ordner muss nach der erneuten Korrektur des Programms aufgestockt werden. „Es werden deutlich mehr sein, aber eine genaue Zahl kann ich im Moment noch nicht nennen“, führte Dagmar Lühn aus. Keine Sorgen müssen sich die Besucher um die Parkplatzsituation machen. „Mehr als genug Parkfläche ist vorhanden“, rechnet nicht nur Dagmar Lühn mit einer entspannten Parkplatzsuche.

Alles auf dem Schloss Wocklum spielt sich im diesem besonderen, durch Corona bestimmten Jahr im Dressurstadion (ausschließlich Dressurprüfungen) ab. „Es sind keine Kosten und Mühen gescheut worden, um ein elegantes Stadion zu errichten“, erläuterte Dagmar Lühn. Eine überdachte Tribüne fällt aufgrund von der Corona-Pandemie jedoch weg. Dafür sind aber zwei große VIP-Bereiche im Dressurstadion mit entsprechenden Corona-konformen Abständen errichtet worden.

Der Gastronomiebetrieb umfasst zwei Stände mit wechselndem Speiseangebot auf der Optimum-Plaza, auf der zudem eine große Leinwand, auf der das Programm aus dem Stadion live zu verfolgen ist, installiert wird. Eine Live-Übertragung der Prüfungen ist unter anderem auch auf der Homepage (www.balve-optimum.de) zu verfolgen.

Dank geht an die Sponsoren und Partner

Dass das Longines Balve Optimum Dressurfestival geplant und umgesetzt werden konnte, das lag nicht nur an der Weitsicht der Verantwortlichen rund um Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen, sondern auch an der Treue der Sponsoren, auch in den Corona-Krisenzeiten das sportliche Ereignis zu unterstützen. „Unser größter Dank gilt unseren Partnern und Sponsoren, die uns gerade jetzt in diesem schwierigen Jahr mit viel Engagement unterstützen – und ohne deren Hilfe wir das Longines Balve Optimum Dressurfestival nicht durchführen könnten“, sagte Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen im Namen der Turniergemeinschaft.

Das Longines Balve Optimum Dressurfestival, das hat es wahrlich in sich und überzeugt mit dem LBO-typischen Mix aus Prüfungen für den zwei- und vierbeinigen Nachwuchs bis hin zu den Deutschen Meisterschaften – zweifelsohne das Highlight der Dressurtage.