Menden/Balve: A-Kreisligisten steuern auf Hinrundenfinale zu

Menden/Balve. Am kommenden Wochenende sind alle neun Mendener und Balver Fußball-A-Kreisligisten im Einsatz. Es gibt nur noch zwei Spieltage in diesem Jahr.

Wenn die Fußball-A-Kreisligisten die letzten beiden Hinrunden absolviert haben, haben sie einen kleinen Erfolg erreicht. Und zwar wären dann 50 Prozent der Spiele der Saison absolviert. Dann müsste im Falle eines erneuten Saisonabbruches die Spielzeit nicht annulliert werden.

Kreisliga A Iserlohn

SC Hennen II - SV Oesbern. Anstoß: Sonntag, 12.15 Uhr, Naturstadion Hennen. Die Partie zur Mittagszeit im Naturstadion - es gibt gewiss angenehmere Termine. Die Tagesform wird entscheiden.

BSV Menden II - Eintracht Ergste. Anstoß: Sonntag, 12.30 Uhr, Nebenplatz des Huckenohl-Stadions. Im Huckenohl-Stadion sehnt man das Ende einer verkorksten Serie herbei. Mit dem neuen Jahr soll es einen Neuanfang geben.

GFV Olympos Menden - ASSV Letmathe 98 II. Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr, Gemeindesportplatz. „Wir wissen um unsere Situation“, sagt GFV-Trainer Orgel Kakiris mit Blick auf die unbefriedigende Tabellensituation.

Iserlohner Turnerschaft - DJK Bösperde. Anstoß: Sonntag, 14.45 Uhr, Steinbruch-Stadion Iserlohn-Grüne. In den vergangenen Jahren zählte die DJK Bösperde stets zu den Hönnestädter Sorgenkindern in Sachen Klassenerhalt. In diesem Jahr könnte man das Thema bereits frühzur den Akten legen. „Wir wollen auch beim ITS etwas mitnehmen“, sagt DJK-Trainer Thomas Albracht.

VfL Platte Heide - Vatanspor Hemer. Anstoß: Sonntag, 14.45 Uhr, Sportplatz Hülschenbrauck. „Im Moment interessiert nicht, gegen wen wir spielen sondern das wir überhaupt eine Mannschaft zusammen bekommen“, sagt VfL-Trainer Petros Tsamatos.

BSV Lendringsen - SG Hemer II. Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Max-Becker-Sportpark. Im Lendringser Süden kann man die Personalsorgen nachvollziehen. „Es ist einfach schwierig im Moment“, sagt BSV-Trainer Ahmed Moala.

Kreisliga A Arnsberg

SV Bachum/Bergheim - TuS Langenholthausen II. Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr, Höllenberg-Kampfbahn Bachum. Am Donnerstag sorgte der Wintereinbruch dafür, dass die Nachholpartie der TuS-Zweiten gegen Küntrop ausfiel. Ob die Partie der Thomee-Elf bei Bachum/Bergheim stattfindet, entscheided sich kurzfristig.

SG Balve/Garbeck - SV Affeln. Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr, Sportplatz am Holloh. Diese Paarung verspricht Spannung, weil beide Teams bislang ähnlich durch die Saison gekommen sind. Die SG Balve/Garbeck liegt mit 24 Punkten auf Rang drei – Affeln hat zwei Zähler weniger.

SV Hüsten 09 - SG Holzen/Eisborn. Anstoß: Sonntag, 13 Uhr, Nebenplatz Stadion Große Wiese Hüsten. Die Fußballer aus Holzen und Eisborn stehen in der Pflicht. Denn nach dem Rücktritt von Trainer Christian Rausch müssen sie zeigen, dass sie besser sind.

