Menden/Balve: Auch über Weihnachten sportlich aktiv bleiben

Menden/Balve. Auch wenn die besinnliche Zeit vor der Tür steht, sollten Sie auf Ihren Körper achten. Diese sportlichen Möglichkeiten bietet das Wochenende.

Am Weihnachts-Wochenende soll das Wetter nass, aber warm werden. Die Temperaturen liegen um die zehn Grad. Trotz der Feiertage sollten Sie sportlich aktiv bleiben.

1.Nur noch acht Tage...

Der Silvesterlauf von Werl nach Soest findet in genau acht Tagen statt. Verlieren Sie über Weihnachten Ihren Fokus nicht.

. Das Spiel der Könige

An den Feiertagen bleibt viel Zeit für die Familie. Stärken Sie mit einer Schachpartie Ihren Geist.

3.Ab auf zwei Bretter

Im Skigebiet Winterberg sind die Lifte auch an diesem Wochenende geöffnet.

4.Eine Partie Poker

Gerade bei jungen Leuten ist es beliebt, sich nach dem festlichen Familienessen zu treffen. Spielen Sie mit Ihren Freunden eine Partie Poker und bluffen Sie, was das Zeug hält!

5.Kraft und Ausdauer ausbauen

Mit seinen vielen Stationen bietet der Trimm-Dich-Pfad am Mendener Hexenteich die ideale Möglichkeit, um seinen Körper zu testen.

6.Sport im TV

Die internationale Sportwelt steht auch an Weihnachten nicht komplett still. Verfolgen Sie amerikanischen Football der NFL oder sehen Sie sich an, wie sich Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in der Premier League schlägt.

7.Die Darts-WM als Vorbild

Wer sich von der Darts-WM hat anstecken lassen, kann auch selbst zu den Pfeilen greifen. In Menden und Balve gibt es viele Möglichkeiten aktiv zu werden. Denn die WM macht Pause.

8.Die innere Ruhe finden

Wem die Feiertage zu Kopf steigen, kann den Geist mit Yoga stärken.

9.Spaziergang mit der Familie

Für Eltern mit jungen Kindern bietet sich ein Winterspaziergang durch den Wald an, um das Festessen zu verdauen.

10.Fitnessstudios geöffnet

Das Balver Fitnessstudio „HönneVital“ hat an allen Weihnachtstagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das „life“ öffnet am 2. Weihnachtstag von 10 bis 14 Uhr seine Pforten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden