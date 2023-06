Menden/Balve: BSV Menden bekommt zweite und letzte Chance

Menden/Balve. Die Fußballer kämpfen um den Aufstieg in die Westfalenliga. Aber auch die Jugend und die Tenniscracks sind am Wochenende im Einsatz.

An diesem Wochenende stehen für die Mendener und Balver Fußballer die letzten Spiele der Saison an. Viele von ihnen können noch einen Aufstieg schaffen.

1. Die zweite Chance

Nachdem die Fußballer des BSV Menden das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Westfalenliga am Donnerstagabend in Erwitte gegen den FC Nieheim mit 1:4 (1:0) verloren haben, bekommt das Team von Trainer Kevin Hines am Sonntag eine zweite Chance. In Bamenohl trifft der BSV Menden um 15 Uhr auf den Hombrucher SV. Nur mit einem Sieg kann der BSV Menden noch aufsteigen.

2. Ein letztes Mal Landesliga

Die Fußballerinnen des SV Oesbern stehen bereits als Meisterinnen der Landesliga und Aufsteiger in die Westfalenliga fest. Doch einmal präsentiert sich das Team von Trainer Robbi Hanbücken in dieser Saison noch. Am Sonntag um 15.15 Uhr empfängt der SVÖ am Habicht den BSV Heeren. Die zweite Mannschaft steht bereits als Absteiger in die Kreisliga fest. Sie empfängt um 13 Uhr den TuS Wickede/Ruhr.

3.Jugendfußball vom Feinsten

Für drei Mendener und Balver Jugendfußballteams geht es noch um den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga. Die B-Junioren der JSG Beckum/Hövel/Eisborn empfangen am Sonntag um 11 Uhr in Beckum die JSG Eiserfeld/Eisern/Niederschelden. Die B-Jugend von Menden United ist Sonntag um 11 Uhr bei der SpVg Hagen 11 zu Gast. Die D-Junioren der JSG Balve/Garbeck/L.A./Kün./Mellen empfangen am Samstag um 13.30 Uhr die JSG Freudenberg-Niederndorf am Garbecker Holloh.







4.Die gelbe Filzkugel fliegt

Für die Herrenmannschaft des TC Menden steht das dritte Spiel in der diesjährigen Tennis-Südwestfalenliga-Saison an. Um Sonntag 9 Uhr kämpft der TCM zuhause gegen den Lüdenscheider TV um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

5.Tennis-Asse in Roland Garros

Die French Open im Tennis sind im vollen Gange. Und aus deutscher Sicht sind bei den Herren in Paris noch zwei heiße Eisen im Feuer. An diesem Samstag kämpfen Alexander Zverev und Daniel Altmaier in der dritten Runde um den Einzug ins Viertelfinale des einzigen Grand-Slam-Turniers auf Asche.

