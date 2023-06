Menden/Balve: Der Heimatsport blickt nach Balve-Wocklum

Menden/Balve. Beim Longines Balve Optimum geht es um die Deutschen Meisterschaften. Diese Dinge lohnen sich außerdem an diesem Wochenende.

An diesem Wochenende blickt der heimische Sport auf das Longines Balve Optimum. Aber auch sonst gibt es einige Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.

1. Reitsport der Superlative

Die Reitsportanlage am Schloss Wocklum steht das ganze Wochenende im Zeichen des Longines Balve Optimums, den deutschen Meisterschaft im Spring- und Dressurreiten. Die Verantwortlichen um Turnierchefin Rosalie von Landsberg-Velen haben sich zum 75-jährigen Bestehen ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Für hochklassigen Sport und das notwendige Quentchen Glamour ist gesorgt. Los geht es am Samstag ab 8 Uhr und am Sonntag ab 8.45 Uhr mit den ersten Wettkämpfen im Springstadion und der Dressurarena.

2.Schnüren Sie die Laufschuhe

In der kommenden Woche findet der 7. Menden Citylauf statt. Anmeldungen sind immer noch möglich. Allerdings sollten Sie an diesem Wochenende vorher prüfen, ob die Form auch stimmt. Gehe Sie eine Runde joggen!

3.Auf zwei Rädern unterwegs

Am Wochenende wird es wettertechnisch durchweg sommerlich. Die Bedingungen sind ideal für eine Fahrradtour mit der ganzen Familie. Bei warmen 30 Grad kann eine Kugel Eis bei einem Zwischenstopp bei ihrer Eisdiele ihres Vertrauen für eine willkommene Abkühlung sorgen.







4.Tennis beim TC Rodenberg

Bei den Tenniscracks des TC Rodenberg findet ein LK-Turnier statt. Der TCR lädt zu seinen traditionellen Alm-Cups ein. An diesem Samstag können Herren in der Aktiven und der 40er-Konkurrenz ihre Leistungsklasse verbessern.

5.Tennis-Asse in Roland Garros

Die French Open im Tennis sind im vollen Gange. Und aus deutscher Sicht ist bei den Herren in Paris noch ein heißes Eisen im Feuer. Alexander Zverev trifft am Freitagabend im Halbfinale auf den Norweger und Vorjahresfinalisten Casper Ruud. Kann er sich durchsetzen und am Sonntag im Finale sein erstes Grand Slam Turnier gewinnen?

6.Der Sprung ins kühle Nass

Wem es zu heiß wird, der kann im Mendener Bürgerbad Leitmecke schwimmen gehen und seinem Körper Erholung gönnen.

