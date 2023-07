Menden/Balve: Ein Sportwochenende im Zeichen des Fußballs

Menden/Balve. Ein Besuch in der OBO-Arena oder den BSV Menden im Neheimer Binnerfeld begutachten? Für Freunde des Sports gibt es wieder reichlich Programm.

An diesem Wochenende rollt weiter der Ball. Im Hüingser Ohl startet die 51. Sportwoche. Zudem testen die Mendener und Balver Fußballer ein letztes Mal vor dem Saisonstart. Vorm TV ist vor allem Frauenfußball angesagt. Doch auch selbst sportlich betätigen sollte man sich in Menden und Balve immer. Diese Ideen könnten sich lohnen.

1.Die 51. Hüingser Sportwoche

Die Sportfreunde Hüingsen laden zu ihrer 51. Sportwoche in die OBO-Arena im Ohl. Während am Samstag um 11 Uhr das neue Dorfgemeinschaft offiziell eröffnet wird, starten am Samstag ab 15 Uhr die ersten Turnierspiele. Am Sonntag um 15 Uhr geht es weiter. Unter anderem kommt es auch zur Vorrunden-Partie zwischen dem BSV Lendringsen und der SG Holzen/Eisborn am Sonntag um 17 Uhr.

2.Die Deutschen anfeuern

Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist im vollen Gange. Am Sonntag um 11.30 Uhr absolvieren die deutschen Damen das zweite Vorrundenspiel. Gegner ist dort Kolumbien. Kann das Team von Martina Voss-Tecklenburg den zweiten Sieg klar machen?

3.Eine Fahrradtour machen

Am Wochenende wird es wettertechnisch wechselhaft. Trotzdem kann sich eine Fahrradtour mit der Familie lohnen In Menden und Balve gibt es viele Strecken, die sich dafür anbieten. Aber auch regional ist beispielsweise der Ruhrtal-Radweg wärmstens zu empfehlen.







4.Der Fußball rollt weiter

Auch an diesem Wochenende rollt wieder der Ball. Im Blickpunkt steht dabei Landesligist BSV Menden, der ein Testspiel gegen den Westfalenligisten SC Neheim. Anpfiff ist am Sonntag 15 Uhr im Neheimer Binnerfeld. Und auch die Westfalenliga-Fußballerinnen des SV Oesbern sind im Einsatz. Sie absolvieren am Blitzturnier in Horsthausen teil.

5.Weltklasse-Tennis in Hamburg

Am Hamburger Rothenbaum finden am Wochenende das Halbfinale und Finale beim ATP--Tennisturnier statt. Und noch hat die deutsche Nummer eins Alexander Zverev Titelchancen. Sichert sich „Sascha“ seinen 20. Turniersieg bei seinem Heimturnier?

6. In Form bleiben

Der Silvesterlauf von Werl nach Soest rückt näher. Schnüren Sie die Laufschuhe!

