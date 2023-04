Menden/Balve: Fußballer und Handballer im Zielsprint

Menden/Balve. Junge Handballtalente greifen nach den Sternen. Aber auch bei den Erwachsenen und im Fußball ist am Wochenende einiges geboten.

Am Wochenende soll das Thermometer erstmals mehr als 20 Grad erreichen. Auch an Sporthighlights mangelt es in Menden und Balve nicht.

1.Junge Wölfe in Aldekerk

Die C-Junioren der SG Menden Sauerland spielen in Aldekerk um die NRW-Meisterschaft. Am Samstag um 12 Uhr ist die JSG Bonn der Halbfinalgegner. Ein mögliches Finale findet am Sonntag um 16.30 Uhr statt.

2.BSV Menden will aufsteigen

Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden empfangen am Sonntag um 15.30 Uhr den Kiersper SC.

3.L.A. mit Gastspiel

Die Landesliga-Fußballer des TuS Langenholthausen sind am Sonntag um 15.30 Uhr bei Borussia Dröschede zu Gast.







4.Ohl-Kicker wollen die Wende

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen empfangen nach sieben sieglosen Spielen am Sonntag um 15.30 Uhr den FC Wetter.







5.SVÖ-Frauen mit Meistertraum

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Oesbern stehen kurz vor der Meisterschaft. Am Sonntag sind sie um 13 Uhr bei Fortuna Freudenberg II zu Gast.

6.Mendener A-Liga-Action

In der Fußball-Kreisliga A Iserlohn haben am Sonntag der BSV Lendringsen (15.30 Uhr), die DJK Bösperde (15.15 Uhr) und der SV Oesbern (15.15 Uhr) Heimspiele.

7. DJK-Herren im Saisonfinale

Die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde stehen auf Platz eins. Am Samstag sind sie um 20 Uhr beim TV Brechten zu Gast.

8. DJK-Frauen gefordert

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde sind am Sonntag um 15.30 Uhr bei der DJK TuS Oespel-Kley zu Gast.

9. Wölfinnen unter Zugzwang

Die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Menden Sauerland empfangen im Abstiegskampf am Samstag um 17 Uhr die HSG Hohenlimburg.

10.SG-Reserve in Unna

Die Landesliga-Handballer der SG Menden Sauerland II wollen sich nach der 31:39-Niederlage in Kamen am Samstag um 19 Uhr bei der SGH Unna-Massen steigern.

