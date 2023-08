Menden/Balve: Fußballsaison 2023/24 – jetzt geht es los!

Menden/Balve. BSV Menden, SF Hüingsen, VfL Platte Heide oder doch die SG Menden Sauerland? Am Wochenende ist für jeden etwas dabei. Das sind die Highlights.

„Die Würfel sind gefallen“, beziehungsweise sie werden fallen. An diesem Wochenende hat das Warten für die Mendener und Balver Fußballfamilie ein Ende. Bei den Männern starten die Landesliga, Bezirksliga und die A-Kreisligen. Spätestens am Sonntagabend gibt es für die Spieler, Trainer, Funktionäre und Fans die ersten Antworten. Die WP-Sportredaktion hilft Ihnen dabei, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

1.Die Mission Westfalenliga

Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden haben laut ihrem Kapitän Tim Kießler den verpassten Aufstieg in die Westfalenliga gut weggesteckt. Und bekanntlich sind ja aller guten Dinge drei. Nach zwei zweiten Plätzen in den Vorsaisons 2021/22 und 2022/23 möchte es das Team von Trainer Kevin Hines unbedingt wissen. Am Sonntag um 15 Uhr wird das erste Saisonspiel beim FC Arpe-Wormbach angepfiffen. Seien Sie live dabei.

2.Das Abenteuer „Bundesliga“

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen staunten vor einigen Wochen nicht schlecht als sie in die Staffel 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“ eingeordnet wurden. „Davor habe ich großen Respekt“, sagte Trainer Benny Huygens damals schon und blieb auch im Vorfeld bei seiner Meinung. Und dann kommt gleich am Sonntag zu Beginn um 16.15 Uhr mit dem SuS Langscheid/Enkhausen ein echter Hammer-Gegner in die OBO-Arena. „Ich bin echt gespannt“, sagt Huygens. Und er kann sich sicher sein, dass es die heimischen Fans auch sein werden, wenn Sie sich für einen Ausflug ins Ohl entscheiden.

3. Das Erwachen der Wölfe

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland haben in den vergangenen Wochen hart trainiert. Doch ihr Trainer Andy Palm hat sich für diesen Sonntag noch einmal etwas Besonderes ausgedacht. Denn für das Testspiel um 15 Uhr in der Kreissporthalle hat sich der EHF-Master-Coach keinen geringeren Gegner als den Zweitligisten VfL Eintracht Hagen ausgesucht. Wer also statt Fußball lieber Lust auf hochwertigen Handball hat, kommt hier auf seine Kosten.





4.Kreisliga-A-Action in Menden

Ín der Fußball-Kreisliga A Iserlohn haben am Sonntag sowohl die SF Hüingsen II (14 Uhr) als auch der VfL Platte Heide (15.15 Uhr) Heimspiele. Holen Sie sich eine Bratwurst und genießen Sie die Spiele!

