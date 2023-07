Menden/Balve: Heimische Fußballteams vor der Generalprobe

SVÖ-Trainer Robby Hanbücken geht das Blitzturnier in Horsthausen optimistisch an.

Menden. Eine Woche vor dem ersten Spieltag der neuen Saison testen Landesligist BSV Menden und Frauen-Westfalenligist SV Oesbern. Diese Spiele kommen.

Nach der Stadtmeisterschaft ist vor dem Saisonauftakt. Gestern Abend ging es für dieFußballer des BSV Menden noch um die Mendener Stadtkrone. Dann ist der Blick bereits auf die neue Spielzeit gerichtet.

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Saison – die erste Runde im Westfalenpokal beim TuS Sundern – absolviert der Landesligist noch einen Test. Um 15 Uhr ist das Team von Kevin Hines beim Westfalenligisten SC Neheim im Neheimer Binnerfeld zu Gast. Ein echter Prüfstein für den heimischen Branchenführer bei den Männern. Zu gemeinsamen Landesliga-Zeiten waren die Duelle mit dem Team von der Neheimer Trainerikone Alex Bruchhage stets enge Auseinandersetzungen.

Starke Gegner für den SV Oesbern

Am Freitagabend gab es am Lendringser Habicht eine Premiere. Die Fußballfrauen des SV Oesbern präsentierten sich ihren eigenen Anhang erstmals als Westfalenligist. In einem Testspiel hatte man den Bezirksligisten SuS Scheidingen zu Gast. Für die SVÖ-Damen Lisa Schleimer undmLaura Salerno war es ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit. Denn bei den Balltreterinnen aus dem Werler Vorort machten sie ihre ersten Schritte als Fußballerin.

Am Samstag geht es für das Team von Robby Hanbücken bereits weiter. Der Aufsteiger nimmt an einem Blitzturnier bei der SpVg Horsthausen in Herne teil. An diesen Turnier nehmen neben dem SVÖ und den Gastgeberinnen noch die Vertretungen des MSV Duisburg II und III teil. Die Partien dauern jeweils einmal 45 Minuten. Der SVÖ spielt um 11 Uhr gegen die Kolleginnen vom MSV Duisburg II um den Finaleinzug. Das zweite Halbfinale bestreiten Horsthausen gegen MSV Duisburg III. Die Sieger spielen um den Turniersieg - die Verlierer um den dritten Platz. „Das sind noch einmal zwei gute Tests gegen gute Gegner“, freut sich Robby Hanbücken.

Weitere Testspiele

Samstag, 29. Juli

SG Holzen/Eisborn - FC Neheim/Erlenbruch, Anstoß: 15 Uhr.





Sonntag, 30. Juli

SG Balve/Garbeck - SC Tornado Westig - Anstoß, 15 Uhr

Menden Türk - Fatihspor Werl, Anstoß: 13 Uhr.

DJK GW Menden - Blau Weiß Billmerich - Anstoß, 15.15 Uhr.

