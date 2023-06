Menden/Balve: Heimischer Fußballnachwuchs verpasst Aufstieg

Balve/Menden. Die JSG Beckum und die JSG Balve verlieren knapp. Menden United darf nach seinem Sieg noch minimal hoffen.

Mit den Aufstiegsrunden zur Bezirksliga in den einzelnen Altersklassen der Jugend endet für die Youngster der Pflichtspielbetrieb der Saison 2022/2023. Der heimische Nachwuchs konnte gleich drei B-Jugendteams aus Menden und Balve in der Relegation platzieren. Doch mit den Tickets für den überkreislichen Jugendfußball in der Saison 2023/2024 hatten sie letztlich nichts zu tun.

JSG Beckum/Eisborn/Holzen - FC Lennestadt 1:2 (0:0). Auch am Mittwoch stand die Mannschaft der heimischen Jugendspielgemeinschaft wieder mit leeren Händen dar. Louis Elias Brinkschulte sollte den Nachwuchs von der Hinsel zwar mit 1:0 in Führung bringen (50.). Doch die Gäste vom FC Lennestadt hatten das bessere Ende für sich mit den Toren in der 56. und 76. Minute.

Menden United - VfB Habinghorst 2:0 (1:0). Dieses Mal stand der Nachwuchs von Menden United nicht mit leeren Händen dar. Gegen den VfB Habinghorst gab es einen verdienten 2:0-Erfolg. Andrew Basyluk (24.) und Jan Ole Rödiger (48.) erzielten die Tore. Jetzt darf man bei „MenU“ sogar noch ein wenig hoffen. Gewinnt man am Sonntag gegen den SVE Heesen und verliert der Erler SV gegen den VfB Habinghorst, hätte „MenU“ sogar noch Chancen auf das Ticket für die Bezirksliga.

JSG Balve/Garbeck/Langenholthausen/Küntrop/Mellen - SC Lüdenscheid 1:2 (1:1). Für die D-Junioren der JSG hieß es am Ende auch mal wieder, dass sie dem Gegner zum Sieg gratulieren mussten. Claas Triska brachte die heimischen Kicker in Führung (11.), der Gegner konnte die Partie noch drehen. Für die JSG ist die Teilnahme an der Aufstiegsrunde schon ein großer Erfolg am Anfang ihres fußballerischen Weges.

