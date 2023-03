Menden/Balve: Junge Wölfe-Talente greifen nach den Sternen

Menden/Balve. Die C-Jugend der SG Menden Sauerland spielt um die Westfalenmeisterschaft und am Habicht steigt ein Fußballderby. Diese Dinge lohnen sich zudem.

Das Wochenende soll teils nass und teils trocken bei milden Temperaturen werden. Sportevents drinnen und draußen gibt es in Menden und Balve in Hülle und Fülle...

1.Jugendhandball in Perfektion

Die C-Junioren der SG Menden Sauerland spielen um die Westfalenmeisterschaft. Am Sonntag um 15 Uhr steht in der Kreissporthalle das Halbfinale gegen die JSG NSM-Nettelstedt an

2. BSV Menden in Olpe

Die Landeliga-Fußballer des BSV Menden sind am Sonntag um 15.30 Uhr bei der SpVg Olpe zu Gast.

3. L.A. ohne Druck

Die Landesliga-Fußballer des TuS Langenholthausen sind am Sonntag um 15 Uhr bei Tabellenführer SVW Soest zu Gast.







4.Ohl-Kicker wollen Wende

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen empfangen am Sonntag um 15.30 nach drei sieglosen Spielen den SC Obersprockhövel II.







5. Frauenfußball vom Feinsten

Die überkreislichen Fußballerinnen des SV Oesbern haben Auswärtsspiele. So will die erste Mannschaft am Sonntag um 15.15 Uhr beim TV Brechten die Spitze behaupten.

6.Mendener A-Liga-Derby

In der Fußball-Kreisliga A empfängt am Sonntag um 14.45 Uhr der SV Oesbern den BSV Lendringsen zum Derby.

7. Wölfe im Verfolgerduell

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland spielen als Dritter am Samstag um 18.30 Uhr beim Siebten Westfalia Herne.

8.TV Halingen mit Derby

Die Verbandsliga-Handballer des TV Westfalia Halingen empfangen am Samstag um 19.15 Uhr den HTV Hemer zum Derby.

9. DJK will ganz oben bleiben

Die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde sind am Samstag um 19 Uhr bei der SGH Unna zu Gast und wollen Platz eins verteidigen.

10.SG-Reserve in Dortmund

Die Landesliga-Handballer der SG Menden Sauerland II wollen Platz drei behalten. Am Sonntag sind die Wölfe um 16 Uhr beim ASC Dortmund zu Gast.

