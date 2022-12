Menden/Balve: Mit Silvesterläufen das Sportjahr 2022 beenden

Menden/Balve. Das Jahr 2022 endet wie immer mit einem Knall. Doch auch zum Jahreswechsel gibt es Möglichkeiten sportlich aktiv zu sein. Diese Dinge lohnen sich.

Am Silvester- und Neujahrs-Wochenende soll das Wetter nass, aber warm werden. Die Temperaturen liegen zwischen um 15 Grad. Trotz der Feiertage sollten Sie sportlich aktiv bleiben.

1.Der finale Showdown

Der Silvesterlauf von Werl nach Soest findet am Samstag statt. Beweisen Sie sich selbst, dass sich Ihr Training gelohnt hat.

2. Eine Partie Schach

An den Feiertagen bleibt viel Zeit für die Familie. Stärken Sie Ihren Geist im Spiel der Könige.

3.Die Mendener Alternative

Wer die Hönnestadt nicht verlassen, kann auch am Mendener Silvesterlauf durch die Waldemei teilnehmen. Los geht es am Samstag um 13.55 Uhr an der Schranke am Heimkerweg.

4.Eine Partie Poker

Spielen Sie mit Ihren Freunden eine Partie Poker, während Sie am Samstag auf den Jahreswechsel warten.

5.Sich Im neuen Jahr trimmen

Mit seinen vielen Stationen bietet der Trimm-Dich-Pfad am Mendener Hexenteich die ideale Möglichkeit, um seinen Körper zu testen – auch im neuen Jahr.

6.Darts-WM mit heißer Phase

DIe Darts-WM biegt auf die Zielgeraden ein. Die Spiele werden im deutschen TV live überträgen

7.Selbst die Pfeile schmeißen

Wer sich von der Darts-WM hat anstecken lassen, kann auch selbst zu den Pfeilen greifen. An Silvester ist es eine passende Alternative vor dem Jahreswechsel ein kleines Turnier zu veranstalten.

8.Die innere Ruhe finden

Wem die Feiertage zu Kopf steigen, kann den Geist mit Yoga stärken.

9.Spaziergang mit der Familie

Für Eltern mit jungen Kindern bietet sich ein Winterspaziergang durch den Wald an, um das neue Jahr einzuweihen.

10.Höhepunkt im Skispringen

Im Skispringen läuft mit der 71. Vierschanzentournee der Höhepunkt der Saison. Am Sonntag, 1. Januar, finden das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Auch die deutschen Springer liegen im Kampf um die Podestplätze noch aussichtsreich im Rennen. Seien Sie dabei!

