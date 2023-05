Tipps Menden/Balve: Mit Vollgas in das Saisonfinale

Menden/Balve. Für die Mendener und Balver Sportlerinnen und Sportler geht es um eine Menge. Bei diesen Spielen brauchen sie Unterstützung.

Auch an diesem Wochenende stehen in Menden und Balve sowohl im Handball als auch im Fußball wichtige Spiele an.

1.BSV Menden auf Kurs

Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden stehen vier Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte vor dem Tabellendritten RW Erlinghausen. Der zweite Platz berechtigt das Team an der Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Westfalenliga. Um Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der BSV den FC Arpe-Wormbach.

2.Bricht endlich die Serie?

Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen befindet sich in einer Ergebniskrise. Das Team ist seit nunmehr neun Ligaspielen ohne Sieg. Am Sonntag um 15.30 Uhr nehmen die Ohl-Kicker gegen den VfB Schwelm den zehnten Anlauf.

3.L.A. beginnt Abschiedstour

Die Landesliga-Fußballer des TuS Langenholthausen haben ihren Rückzug aus dem überkreislichen Fußball bekannt gegeben. Im Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr beim FSV Gerlingen beginnt die Abschiedstour.





4.Showlauf der SVÖ-Frauen

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Oesbern sind Meister. Trotzdem will das Team von Trainer Robby Hanbücken die Saison anständig ausklingen lassen. Am Sonntag ist der SVÖ um 15 Uhr beim SC Union Bochum-Bergen zu Gast.







5.Kreisliga-Action am Sonntag

In den Fußball-A-Kreisligen haben die DJK Bösperde (15.15 Uhr), der SV Oesbern (15.15 Uhr), die SG Balve/Garbeck (15 Uhr) und die SG Holzen/Eisborn (15 Uhr) Heimspiele

6.Wölfinnen müssen kämpfen

Die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Menden Sauerland kämpfen am Samstag um 19 Uhr in der Kreissporthalle gegen den TuS Bommern um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

7.Wölfe-Reserve mit Finale

Die Landesliga-Handballer der SG Menden Sauerland II haben am Samstag um 20 Uhr ihr letztes Saisonspiel beim TV Brechten.

8.DJK-Damen im Endspurt

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde sind am Sonntag um 16 Uhr beim ETVS Witten zu Gast.

