Menden/Balve: Reitsport, Derbys und der deutsche Clasico

Menden/Balve. Das Balver Regio läutet die Reitsportsaison ein. Im Fußball warten mehrere Derbys. Wem es zu nass wird, sollte den Bundesliga-Gipfel schauen.

Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft. Diese Sportevents warten in Menden und Balve.

1.Reitsport auf Top-Level

Mit dem Balver Regio wird an diesem Wochenende das Reitsportjahr auf der Anlage in Wocklum eingeläutet. Am Samstag und Sonntag gibt es dort Spring- und Dressurprüfungen in Perfektion. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

2. BSV Menden will dranbleiben

Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden sind Sonntag um 15 Uhr beim SuS Bad Westernkotten zu Gast.

3.L.A. im Kellerduell

Die Landesliga-Fußballer des TuS Langenholthausen sind am Sonntag um 15 Uhr beim SV Brilon zu Gast.





4.Ohl-Kicker mit Derby

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen empfangen am Sonntag um 15.30 Uhr den SV Deilinghofen-Sundwig im Derby.







5.SVÖ-Frauen im Titelkampf

Die überkreislichen Fußballerinnen des SV Oesbern spielen auswärts. So will die erste Mannschaft am Sonntag um 15 Uhr beim SV Hohenlimburg 10 die Spitze verteidigen.

6.Mendener A-Liga-Derby

In der Fußball-Kreisliga A Iserlohn empfängt am Sonntag um 15 Uhr die DJK Bösperde den BSV Lendringsen zum Derby.

7.Balver A-Liga-Derby

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg die SG Holzen/Eisborn den TuS Langenholthausen II zum Balver Derby.

8.Für den TVH gehts um alles

Die Verbandsliga-Handballer des TV Westfalia Halingen empfangen am Samstag um 19.15 Uhr mit Rote Erde Schwelm einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

9. Der deutsche Clasico

In der Fußball-Bundesliga richten sich alle Augen auf die Allianz-Arena. Denn am Samstag um 18.30 Uhr empfängt der Zweite FC Bayern München den Spitzenreiter Borussia Dortmund zum Top-Spiel.

10.Weiter, immer weiter!

Schnüren Sie die Laufschuhe. Der nächste Silvesterlauf kommt bestimmt!

