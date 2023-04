Tipps Menden/Balve: Titelkämpfe und Derbys am Wochenende

Menden/Balve. Die DJK Bösperde steht vor einem historischen Samstag. Bei den Fußballerinnen des SV Oesbern brennt Sonntag der Habicht. Diese Dinge lohnen sich.

Am Wochenende stehen in Menden und Balve viele wichtige Fußball- und Handballspiele an, die über Meisterschaften, Aufstiege und Abstiege entscheiden können.

1. Super-Samstag in Bösperde

Die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde können am Samstag um 19.30 Uhr in ihrer eigenen Sporthalle die Meisterschaft gegen den direkten Konkurrenten VfS Warstein klar machen. Vorher spielt um 15.30 Uhr die DJK-Reserve gegen die Warsteiner Reserve in der Kreisliga. Anschließend folgt das Verbandsliga-Derby zwischen den Damen der DJK Bösperde und der SG Menden Sauerland um 17.30 Uhr.

2.BSV Menden will aufsteigen

Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden sind am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Weißtal zu Gast und kämpfen weiter um den Aufstieg in die Westfalenliga.

3.L.A. mit Heimspiel

Die Landesliga-Fußballer des TuS Langenholthausen empfangen am Sonntag um 15 Uhr den SuS Bad Westernkotten.







4.Bricht die Negativ-Serie?

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen sind nach acht sieglosen Spielen am Sonntag um 15 Uhr beim BW Voerde zu Gast.







5.SVÖ-Frauen wollen Krönung

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Oesbern stehen kurz vor der Meisterschaft. Am Sonntag um 15.15 Uhr können sie mit einem Sieg im Heimspiel gegen Borussia Dröschede den Titel holen.

6.Mendener A-Liga-Derby

In der Fußball-Kreisliga A Iserlohn empfängt der VfL Platte Heide am Sonntag um 13 Uhr den SV Oesbern .

7.Wölfe mit Topspiel

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland wollen weiter ihren dritten Tabellenplatz halten. Am Samstag um 18 Uhr sind die Wölfe beim Tabellensechsten Sportfreunde Loxten zu Gast.

8.Schalke 04 braucht Punkte

Während Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bereits am Freitagabend beim VfL Bochum die Meisterträume aufrecht erhalten möchte, geht es beim FC Schalke 04 um den Klassenerhalt. Am Samstag um 18.30 Uhr empfängt der S04 mden SV Werder Bremen.

