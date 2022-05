Menden/Balve: Viel Sportprogramm bei unruhigem Wetter

Menden/Balve. Laufen, Radfahren oder doch Fußball? In Menden und Balve gibt es einige Möglichkeiten. Das sind die 10 Sport-Tipps zum Wochenende.

Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft. Sonne und Gewitter sind möglich. Trotzdem gibt es genug sportliche Möglichkeiten

1.Die Strandfigur formen

Die Sommerferien und damit auch ein möglicher Strandurlaub kommen immer näher. Arbeiten sie durch Jogging an Ihrem Körper!

2. Mit der Familie unterwegs sein

Vor allem am Sonntag ist warmes und trockenes Wetter angesagt. Familien können bei einer Fahrradtour einige Kilometer machen.

3.Die Rollen laufen lassen

Auch für Freunde der Inliner ist das Wochenende bestens geeignet. Menden und Balve bietet viele schöne Strecken.

4.Das große Pokal-Finale

Im Finale des DFB-Pokals trifft der SC Freiburg auf RB Leipzig. Anpfiff ist in Berlin am Samstag um 20 Uhr.

5.Ausflug zum Trimm-Dich-Pfad

Wer sich konditionell und kräftetechnisch verausgaben möchte, kann dies an den vielen Stationen des Mendener Trimm-Dich-Pfads am Hexenteich tun.

6.Wölfe auf Abschiedstournee

Die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland stehen als Absteiger in die Oberliga fest. Am Samstag findet um 19 Uhr in der Sporthalle am Bieberberg das letzte Heimspiel gegen Handball Hannover-Burgwedel statt.

7.Leichtahtletik im Huckenohl

Die LG Menden veranstaltet am Sonntag ab 11.30 Uhr einen Kinderleichtathletik-Wettkampf. Spaß und guter Sport sind vorprogrammiert.

8.DJK-Damen werden belohnt

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde stehen als Meister fest. Am Samstag um 19 Uhr gibts in der Sporthalle an der Bahnhofstraße das letzte Heimspiel der Saison gegen den HC Haltern Sythen.

9.Großer Tennissport

Die Tenniscracks des TC Menden spielen das erste Mal nach dem Aufstieg in die Südwestfalenliga. Der TCM ist am Sonntag um 10 Uhr beim TC Neheim-Hüsten zu Gast.

10. Fußball, Bier, Bratwurst

Die Mendener und Balver Fußball-A-Kreisligisten sind im Einsatz. Bei Bier und Bratwurst lohnt sich ein Gang zum Sportplatz.

