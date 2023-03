Menden/Balve: Viele Derbys und der erste ganz große Wurf?

Menden/Balve. Die C-Jugend der Wölfe spielt um den ersten großen Titel. Aber auch diese Derbys und Top-Spiele lohnen sich am Samstag und Sonntag.

Das Wochenende soll nass bei milden Temperaturen werden. An Sporthighlights mangelt es aber in Menden und Balve trotzdem nicht.

1.Junge Wölfe vor Meilenstein

Die C-Junioren der SG Menden Sauerland spielen um die Westfalenmeisterschaft. Am Sonntag um 12.15 Uhr steht in der Sporthalle des Friedrich-Ebert-Gymnasium in Hamm das Endspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen an.

2. BSV Menden mit Derby

Die Landeliga-Fußballer des BSV Menden empfangen am Sonntag um 15.30 Uhr den FC Borussia Dröschede.

3. L.A. stellt sich Konkurrenten

Die Landesliga-Fußballer des TuS Langenholthausen empfangen am Sonntag um 15 Uhr RW Hünsborn im Kellerduell.







4.Ohl-Kicker in der Pflicht

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen sind am Sonntag um 15.15 Uhr nach vier sieglosen Spielen beim VfL Schwerte zu Gast.







5.SVÖ-Frauen mit Meistertraum

Die überkreislichen Fußballerinnen des SV Oesbern spielen zuhause. So will die erste Mannschaft am Sonntag um 15.15 Uhr gegen die SpVg Horsthausen Platz eins festigen.

6. Mendener A-Liga-Derby

In der Fußball-Kreisliga A empfangen am Sonntag um 13.15 Uhr die SF Hüingsen II die DJK Bösperde zum Derby.

7.Wölfe im Derby in Volmetal

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland spielen am Samstag um 19.45 beim TuS Volmetal mit Ex-Trainer Ralf Heinemann.

8.TV Halingen mit Bonusspiel

Die Verbandsliga-Handballer des TV Westfalia Halingen sind am Samstag um 19.30 Uhr beim Tabellenführer TuS Hombruch II zu Gast.

9. DJK-Frauen in Lünen

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde sind am Sonntag um 18 Uhr beim Lüner SV Handball zu Gast.

10.SG-Frauen mit Heimspiel

Die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Menden Sauerland empfangen am Samstag um 17 Uhr die DJK Westfalia Hörde.

