Menden/Balve: Wochenende mit großem Angebot bei gutem Wetter

Menden/Balve. Die Laufschuhe schnüren, Fahrradfahren oder der Gang zum Sportplatz? In Menden und Balve ist am Wochenende viel geboten. Diese Dinge lohnen sich.

Am Wochenende soll es vorsommerliches Wetter geben. Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad sind sowohl Samstag als auch Sonntag angesagt. Auch das Sportprogramm ist ein Grund zu Freude.

1.Der Urlaub im Fokus

Der Sommer kommt in schnellen Schritten. Im Urlaub soll die Strandfigur sitzen. Mit Jogging bringen sie sich in Form.

2. In die Pedale treten

Trockenes und warmes Wetter ist angesagt. Familien sollten eine Fahrradtour machen. Und eine Pause in der Eisdiele ist sicher ein guter Tipp.

3. Skaten was das Zeug hält

Auch für Freunde der Inliner ist das Wochenende bestens geeignet. Lassen Sie die Rollen laufen!

4.Das große Bundesliga-Finale

In der Fußball-Bundesliga ist der 34. Spieltag erreicht. Am Samstag um 15.30 Uhr sind alle 18 Teams parallel im Einsatz.

5.Aufstiegskrimi in Liga zwei

In der 2. Bundesliga steht der FC Schalke 04 als Aufsteiger fest. Am Sonntag um 15.30 Uhr wird ermittelt, wer den Königsblauen ins Oberhaus folgt.

6. Wölfe auf Abschiedstournee

Die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland stehen als Absteiger in die Oberliga fest. Trotzdem wollen sich die „Wölfe“ angemessen verabschieden. Am Samstag um 19 Uhr spielt die SG in der Habicht-Sporthalle gegen den HSC Bad Neustadt.

7. TV Halingen vor Kraftakt

Die Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen haben keine Zeit zum Durchatmen. Am Samstag ist das Team um 17.30 beim TuS Westfalia Hombruch II zu Gast und will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen.

8.DJK-Damen vor Triumph

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde stehen kurz vor der Meisterschaft. Am Sonntag ist das Team um 18 Uhr beim HVE Villigst/Ergste zu Gast.

9.Spaß im Freibad

Das Mendener Bürgerbad Leitmecke ist geöffnet. Freunde des Schwimmsports sind willkommen.

10.Das Mendener Derby

In der Fußball-Kreisliga A Iserlohn empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr die DJK Bösperde den BSV Menden II.

