Menden/Balve: Wochenende mit vorerst letztem Fußball-Derby

Menden/Balve. Der TuS Langenholthausen empfängt am Sonntag den BSV Menden zum Landesliga-Duell. Diese Sporttermine lohnen sich außerdem.

Auch an diesem Wochenende wird es sowohl im Handball als auch im Fußball richtig spannend.

1.Das letzte Derby

In der Fußball-Landesliga kommt es am Düsterloh am Sonntag um 15 Uhr zum großen Derby zwischen dem TuS Langenholthausen und dem BSV Menden. Die Ausgangslagen könnten nicht unterschiedlicher sein. Während der TuS Langenholthausen bereits als Absteiger feststeht und den Neuanfang plant, kann der BSV Menden mit einem Sieg theoretisch den zweiten Platz und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde für die Westfalenliga klar machen.

2.Reißt endlich die Serie?

Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen hat mittlerweile seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen. Wird sich das ausgerechnet am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenführer FSV Gevelsberg ändern?

3. Heimabschied des SVÖ

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Oesbern stehen bereits als Meister und Aufsteiger in die Westfalenliga fest. In ihrem letzten Heimspiel am Sonntag um 15.15 Uhr gegen die SG Albaum/Heinsberg sollen zum Abschied aus der Spielklasse noch einmal drei Punkte her.







4.Kreisliga-Action am Sonntag

In den Fußball-A-Kreisligen haben der VfL Platte Heide (15.15 Uhr), der TuS Langenholthausen II (12.30 Uhr) und die SG Holzen/Eisborn (15 Uhr) am Sonntag jeweils Heimspiele.

5.Wölfe mit Topspiel

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland kämpfen weiter um den dritten Tabellenplatz. Am Samstag sind die Wölfe um 19.30 Uhr zum Spitzenspiel beim Tabellenführer TSG Altenhagen-Heepen zu Gast.

6.Wölfinnen ohne Druck

Die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Menden Sauerland kämpfen haben die Klasse am grünen Tisch halten können. Deshalb haben die Wölfinnen am Samstag um 19 Uhr beim Tabellenführer HTV Hemer auch keinen Druck.

7.DJK-Damen mit Heimspiel

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde sehnen sich ein wenig nach dem Saisonende. Am Samstag empfangen sie um 17.30 Uhr aber noch einmal die DJK TuS Westfalia Hörde.

