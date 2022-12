Menden: Darum bewundert Jörg Harnischmacher Phil Taylor

Menden. Der Dartssportler von den Pheasant Pluckers spricht über seine Vorlieben. Dabei ist er von der Nummer eins der Welt nicht so überzeugt.

Jörg Harnischmacher ist Pressewart und Spieler in der ersten Darts-Mannschaft der Mendener Pheasant Pluckers.Seine Sportart rückt in diesen Tagen mit der Darts-WM immer mehr in den Fokus. Abseits des Turniers stellte er sich dem verbalen Zweikampf mit der WP.

1.Profi- oder Amateur-Darts?

Da bin ich neutral. Die Leistungen der Profi-Darter sind sehr beeindruckend. Die Amateure stehen aber, im Verhältnis zum Aufwand, dem im Grunde nicht wirklich nach.

2.Phil Taylor oder Raymond van Barneveld?

Es ist unglaublich, über welchen Zeitraum Phil Taylor die Dartszene beherrscht hat. Es sieht so aus, als seien seine 16 WM-Titel ein Rekord für die Ewigkeit.

3.Peter Wright oder Gerwyn Price?

Dafür, dass er eigentlich schon aufhören wollte, ist die Karriere von Peter Wright extrem beeindruckend. Ich finde es beeindruckend, wie bodenständig er trotz seiner Erfolge ist. Gerwyn Price ist für meinen Geschmack viel zu extrovertiert und macht zu viel Theater am Board.

4.Bei der WM: Circus Tavern oder Alexandra Palace?

Der „Ally Pally“ bietet schon eine würdige Atmosphäre und mit gut 10.000 Sitzplätzen gegenüber 1100 in der Circus Tavern genügend Platz für diese Veranstaltung.

5.Neun-Darter oder 170er-Check-Out?

Natürlich der Neun-Darter. Es ist das perfekte Spiel, das jeder Darter gerne mal spielen würde, auch wenn es die meisten wohl nie schaffen werden. Ich hatte mal sechs perfekte Darts.

6. Urlaub am Strand oder in den Bergen?

Strand. Allerdings nicht wegen dem Sonnenbaden, ich mag das Meer.

7.In der Schule: Mathe oder Englisch?

Mathe. In der Schule waren Fremdsprachen nicht so meine Stärke, heute ist es Tagesgeschäft.

8. Kino oder Netflix?

Ich als Filmfan mag es, wenn man etwas Besonderes daraus macht. Das „richtige“ Kino schafft eine tolle Atmosphäre.

