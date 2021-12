Menden: Diese 10 Dinge können Sportler am Wochenende machen

Menden/Balve. Das Wochenende steht vor der Tür. Die WP-Sportredaktion gibt zehn Tipps, wie Mendener Sportler den Samstag und Sonntag gestalten können..

Das Wetter wird am Wochenende wechselhaft. Kälte, Nässe und Trockenheit wechseln sich ab. Sport ist sowohl drinnen als auch draußen möglich. Das sind die zehn Tipps der WP-Sportredaktion.

1. Skifahren

In Winterberg sind die Lifte geöffnet. Skifahrer kommen dort voll auf ihre Kosten.

2. Trimm-Dich-Pfad

Wem es draußen nicht zu kalt ist und wer trotzdem sich an der frischen Luft bewegen möchte, für den ist der Trimm-Dich-Pfad am Mendener Hexenteich genau das Richtige.

3. Iserlohn Roosters

Fans des Eishockeys können sich am Sonntag um 14 Uhr das Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen die Schwenninger Wild Wings anschauen.

4. Ruhrpott-Derby

Der FC Schalke 04 spielt in dieser Saison nur noch in der zweiten Bundesliga. In Bochum kommt es am Samstag um 15.30 Uhr zum Ruhrpott-Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

5. Schwimmen

Wer seinen ganzen Körper unter warmen Bedingungen trainieren möchte, kann im Mendener Hallenbad schwimmen gehen.

6. Wald-Spaziergang

Im Winter ist es knackig kalt. Am Samstag soll es aber trocken bleiben. Es ist die passende Gelegenheit für einen Spaziergang im Wald mit der ganzen Familie.

7. TuS Langenholthausen

Nach einer Pause greift der Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen mit einem Heimspiel am Samstag um 14.30 Uhr gegen den SV 04 Attendorn ins Geschehen ein.

8. Fahrrad-Tour

Der trockene Samstag bietet sich ebenfalls für eine Fahrrad-Tour mit der gesamten Familie an.

9. Handball-Derby

In der Handball-Landesliga steigt das Derby zwischen der DJK Bösperde und dem TV Halingen. Anwurf ist Samstag um 19.30 in Sporthalle Bösperde.

10. Formel 1-Finale

Vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi am Sonntag sind Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich an der Spitze. Gemeinsam mit der Familie können Sie ab 18.30 Uhr das Finale verfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden