Menden: Diese 10 Dinge können Sportler am Wochenende tun

Menden/Balve. Skifahren, Fußball oder Tennis?Trotz des kalten Wetters und dem Karneval ist am Wochenende in Menden und Balve sporttechnisch einiges möglich.

Das Wetter in Menden und Balve wird am Wochenende kalt, aber trocken. Wegen des Karnevals ist das aktive Sportprogramm recht übersichtlich. Das sind die Tipps zum Wochenende der WP-Lokalsportredaktion.

1. Die Pisten unsicher machen

Skifahren ist in Winterberg und Willingen weiterhin möglich. Die Lifte sind auch an diesem Wochenende geöffnet.

2. Ein Sprung ins kühle Nass

Freunde des Schwimmsports können ins Mendener Hallenbad gehen, um ihren ganzen Körper zu trainieren oder einfach zu entspannen.

3. Das Abenteuer in der Natur

Wer keine Lust auf die Corona-Maßnahmen in den Fitnessstudios, kann im Trimm-Dich-Pfad am Mendener Hexenteich, Kraft und Ausdauer testen.

4. Weiter in Form bleiben

Auch Ende Februar sollten Sie an Ihren guten Vorsätzen für 2022 festhalten. Darum schnüren Sie die Laufschuhe.

5. Die Pferde springen lassen

Der Trendsport Hobby Horse ist jetzt auch in Balve angekommen. Am Samstag ist der Auftakt in der Reithalle am Wocklum.

6. Der TuS will unten raus

Der Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen hat am Samstag um 15 Uhr ein Heimspiel gegen den VfL Bad Berleburg. Die Kicker vom Düsterloh wollen raus aus den Abstiegsrängen.

7. Auch Kreisliga-Fußball gibt es

Die DJK Bösperde. Sie spielt am Sonntag um 15 Uhr zuhause gegen die SpVgg Nachrodt.

8. Den BVB siegen sehen

Nach dem schwachen Aus in der Europa League hat Borussia Dortmund einiges gut zu machen. Die erste Chance bietet sich am Sonntag um 17.30 Uhr beim FC Augsburg.

9. Schalke will oben angreifen

Die Königsblauen haben in der zweiten Bundesliga die Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Doch dafür müssen am Samstag um 13.30 Uhr drei Punkte gegen den Karlsruher SC her.

10. Tennis-Stars im Einsatz

Aktuell finden zwei 500er-Turniere im Herrentennis in Dubai und Acapulco statt. Freunde der gelben Filzkugel können die Endspiele auf Sky verfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden