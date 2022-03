Tipps Menden: Diese 10 Dinge können Sportler am Wochenende tun

Menden/Balve. Laufen, Skifahren oder Fußballspielen? Am Wochenende gibt es in Menden und Balve viele Optionen sportlich aktiv sein.

Das Wochenende in Menden und Balve wird kalt, aber trocken. Sportangebote gibt es sowohl für innen als auch für außen. Das sind die zehn Tipps der WP-Sportredaktion.

1. Die Form aufrecht erhalten

Es herrscht bestes Laufwetter sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Also schnüren Sie die Laufschuhe!

2. Die Pisten unsicher machen

Skifahrer können sich nach wie vor im Sauerland austoben. Die Lifte in Winterberg und Willingen sind geöffnet.

3. Den Ball rollen lassen

In der Mendener Soccer Arena können Fußballer ihr Können zeigen. Von 11 bis 0 Uhr ist die Halle am Wochenende geöffnet.

4. Die Wölfe anfeuern

Die Handballer der SG Menden Sauerland empfangen am Samstag um 19 Uhr die Bergischen Panther. Mit Ihrem Eintrittsgeld können Sie zudem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützen.

5. Den VfL siegen sehen

In der Fußball-Bundesliga rollt der Ball. Der VfL Bochum hat am Samstag um 15.30 Uhr ein Heimspiel gegen Greuther Fürth.

6. Schalke unterstützen

Die Königsblauen kämpfen um den Aufstieg ins Oberhaus. Am Samstag um 13.30 Uhr empfangen sie Hansa Rostock.

7. Am TV mitfiebern

Die Paralympischen Winterspiele in Peking haben begonnen. Seien Sie am TV dabei, wenn die deutschen Athleten um Gold, Silber und Bronze kämpfen.

8. Im Wasser abkühlen

Wer den ganzen Körper stärken möchte, kann am Wochenende schwimmen gehen. Das Mendener Hallenbad hat Samstag und Sonntag geöffnet.

9. Die Pfeile ins Board hämmern

Der Dartssport entwickelt sich immer mehr zur Trendsportart. Treffen Sie sich mit ihren Freunden und werfen Sie die Pfeile ins Dartboard. In Menden gibt es mehrere Kneipen, in denen das möglich ist.

10. Sich körperlich trimmen

Wer keine Lust auf die Corona-Beschränkungen in den heimischen Fitnessstudios hat, sich aber körperlich betätigen möchte, sollte einen Besuch am Mendener Hexenteich einlegen. Auf dem Trimm-Dich-Pfad ist einiges geboten.

