Menden: Diese Dinge mag Markus Koerdt vom „Spenden-Speed“

Menden. Der Extremsportler spricht über seine persönlichen Vorlieben. Darum läuft er im Ausland lieber als in Deutschland.

Markus Koerdt gehört zu den Mendener Sportlern, die weit über den Tellerrand hinausschauen. Mit seiner Initiative „Spenden-Speed“ läuft er für den guten Zweck. Mit seinen Spenden erhalten Kinder in Chile die Möglichkeit für ein besseres Leben. Im Zweikampf mit der WP-Sportredaktion beweist er, dass er auch verbal schlagfertig ist.

1.50 Kilometer laufen oder 100 Kilometer gehen?

Da entscheide ich mich für einen 100-Kilometer-Marsch.

2.Sport am Morgen oder Sport am Abend?

Das hat beides seinen Reiz. Morgens in den Sonnenaufgang hineinlaufen oder abends in den Sonnenuntergang. Trotzdem finde ich Sport am Morgen besser.

3.Pils oder Cola nach dem Wettkampf?

Da wähle ich ein frisch gezapftes Pils.

4.Lieber Straßen- oder Waldlauf?

Natürlich lieber durch den Wald. Die Natur ist genau meine Region.

5.Urlaub am Strand oder in den Bergen?

Die Hauptsache ist, dass Bewegung dabei ist. Das geht sowohl am Strand als auch in den Bergen. Aber die Berchtesgadener Berge sind meine zweite Heimat.

6.In der Schule: Mathe oder Englisch?

Dann lieber Mathe. Englisch war nie mein Super-Fach.

7.Shoppen gehen oder Amazon?

Shoppen gehen. Amazon kostet zu viele Arbeitsplätze.

8. Kino oder Netflix?

Dann lieber das Kino.

9.Pizza oder Salat?

Warum nicht beides? Erst den Salat und dann die Pizza. Wenn ich mich aber entscheiden muss, dann eine schöne Pizza Diavolo.

10.Wettkämpfe im Ausland oder in der Heimat?

Das ist schwierig zu beantworten. Aus meiner Sicht kann Nijmegen in den Niederlanden keine Veranstaltung toppen. Der 4-Tages-Marsch ist die Olympiade der Hobbysportler. Heimwettkämpfe sind aber auch schön.

