Menden: Ikone sogar bei den Cross-Weltmeisterschaften dabei

Menden. Volker Welzel blickt auf eine erfolgreiche Karriere über die Mittelstrecken-Distanzen zurück. Trotzdem weiß er, wo seine Wurzeln liegen.

Der Mendener Volker Welzel blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere im Laufsport zurück. Trotzdem weiß er genau, wo seine Wurzeln liegen. Im Gespräch mit der Westfalenpost blickt er noch einmal auf seine aktive Karriere zurück. „Die Ausbildung in der Leichtathletik des VfL Platte Heide war sehr vielseitig. Am Anfang habe ich bei den Westfalenmeisterschaften auf der Bahn häufiger dritte Plätze geholt. Irgendwann habe ich dann gewonnen und angefangen, noch mehr zu trainieren. Mit 14 oder 15 Jahren war ich dann in dem Bereich, in dem ich einige Meisterschaften gewonnen habe. Mit 16 oder 17 habe ich dann auch die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften geschafft“, erklärt Welzel, der noch einen guten Überblick auf seine größten Erfolge hat.

Deutscher Meister im Münchener Olympiastadion

„Der erste große Sieg war 1979 im Münchener Olympiastadion, als ich bei den Deutchen Jugendmeisterschaften Erster über die 2000 Meter Hindernis geworden bin. Danach bin ich im Juniorenbereich auch im Cross-Lauf deutscher Meister geworden. 1986 in Lauterbach habe ich dann auch relativ locker die Deutschen Cross-Meisterschaften bei den Männern gewonnen. Zudem war ich auch bei Hallen-Europameisterschaften und bei ein paar Länderkämpfen dabei. Für mich war es auch immer etwas Besonderes für das eigene Land zu starten.“ Er war auch bei den Cross-Weltmeisterschaften im schweizerischen Neuchatel 1986 am Start. Dort belegte Welzel nach zwölf Kilometern in einer Zeit von 37:36 Minuten den 102. Platz.

