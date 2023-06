Menden ist bereit für Jugendstadtmeisterschaften im Fußball

Menden. An diesem Wochenende finden am Lendringser Bieberberg die Mendener Jugendstadtmeisterschaften statt. Diese Pläne hat der SV Oesbern.

Am Donnerstag, den 22. Juni beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Davor steht für die Nachwuchsfußballer der Hönnestadt mit den Mendener Stadtmeisterschaften der letzte Höhepunkt der Saison an. Diesmal finden die Stadtmeisterschaften am Samstag und Sonntag auf dem Habicht-Sportplatz am Lendringser Bieberberg statt. Ausrichter ist in diesem Jahr der SV Oesbern.

„Der SV Oesbern hat in diesem Jahr ja auch die Hallenstadtmeisterschaften der Jugend ausgerichtet. Die Titelkämpfe sind bei ihnen in besten Händen“, macht Torsten Strott als Fußballfachwart des Stadtsportverbandes Menden keine Sorgen um die Durchführung. Strott findet es allerdings schade, dass es schon einige Absagen von Mannschaften gibt. „Das ist nicht schön. Aber wir müssen das akzeptieren“, so Torsten Strott. Sicherlich spielt dabei auch eine Rolle, dass die Zahl der Mannschaften nach der Corona-Pandemie geringer geworden ist.

Beim SV Oesbern mag man sich aber nicht nur mit den Problemen befassen. „Wir freuen uns auf die vielen Spiele und hoffen auf bestes Fußballwetter“, sagt Torsten Morali vom SV Oesbern. Der Klub vom Habicht hat für die Mendener Titelkämpfe folgenden Turnierplan aufgestellt. Los geht es am Samstag mit den F-Junioren.

Der Überblick:

Samstag, 17. Juni

10 Uhr: F1 und F2 Junioren

13.30 Uhr: E1, E2, E3 Junioren

17 Uhr: B-Junioren





Sonntag, 18. Juni

10 Uhr: G-Junioren

11 Uhr: D-Junioren

13 Uhr: C-Junioren.

Die heimischen Fußball-Youngster würden sich über zahlreiche Zuschauer freuen. Der Besuch der Mendener Stadtmeisterschaften dürfte sich auf jeden Fall lohnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden