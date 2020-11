Menden: Kickern droht Saisonende mit vielen Stolperfallen

Für Verwunderun sorgte Manfred Schnieders, Vize-Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) unter der Woche mit seiner Aussage zur Saisonwertung. Für den Fußballkreis ist diese Regelung jedoch äußerst hilfreich.

50 Prozent. Das ist die magische Zahl für die Vereine. Denn ist die Hälfte der Partien absolviert, kann laut der neuen Spielordnung die Saison gewertet werden. Bislang interpretierten die Vereine das so, dass alle Teams die Hinrunde beenden müssen, um auf der sicheren Seite zu sein. Doch in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten widersprach Schnieders dieser weit verbreiteten Meinung. Es sei lediglich notwendig, dass 50 Prozent aller Spiele ausgetragen würden, nicht der einzelnen Mannschaften.

Schiefe Tabelle droht

Was für die einzelnen Teams ärgerlich sein kann, da so eine „schiefe“ Tabelle am Saisonende den Ausschlag geben kann, ist die Regelung für den Fußballkreis gut. Denn sie gibt den Verantwortlichen Zeit. Vom Wiedereinstieg bis zum Saisonende am 1. Juli haben sie so nur die Notwendigkeit und müssen die Hinrundenspiele austragen. In den Iserlohner und Arnsberger Kreisligen ist das ein realistisches Ziel.

So sind in den Klassen zwischen September und November gut 20 Prozent der Spiele ausgetragen worden. In den Iserlohner Ligen ist die Situation stark unterschiedlich. „Mir bereitet da die Kreisliga A am meisten Sorgen“, gesteht Horst Reimann, Vorsitzender im Fußballkreis Iserlohn. Dort konnten erst 20 Prozent der Spiele ausgetragen werden. Die Mannschaften aus Schwerte, die bereits im Oktober aufgrund des Sportverbots im Kreis Unna keine Spiele austragen durften, haben teilweise vier Spiele weniger als die Teams aus Iserlohn, Hemer oder Menden.

Reimann sieht Regelung kritisch

„Ich bin kein Freund dieser Regel, weil sie bei den Vereinen für Missmut sorgen wird“, ist Reimann sicher. Deshalb lautet das primäre Ziel für seinen Kreis, „dass wir es erst einmal hinbekommen, dass jede Mannschaft einmal gegen jede gespielt hat, bevor wir mit einer Rückserie weitermachen.“

Wäre danach noch Luft für weitere Spiele, könnte sich der Iserlohner eine Anpassung des Spielplans anpassen. „Wir könnten das dann so gestalten, dass die ersten acht der Tabelle gegeneinander spielen und die Mannschaften, die unten spielen. Organisatorisch wäre das eine Heidenarbeit, aber in meinen Augen die fairste Lösung“, ist Reimann sicher.

Keine Planung vor Weihnachten

Der 61-Jährige hofft dabei, dass am ersten Februar-Wochenende wieder an den Spielbetrieb gedacht werden kann. „Ich bin aber auch der Meinung, dass die Mannschaften eine Vorbereitungszeit von vier Wochen haben müssen, bevor sie wieder starten. Da bin ich anderer Meinung, als der Verband“, betont Reimann. Der FLVW setzt auf eine Vorbereitungszeit von zwei Wochen, bevor die überkreislichen Ligen wieder in den Spielbetrieb starten sollen. Dabei visiert Kaiserau einen Start am vorletzten Januar-Wochenende (22./23. Januar) an.

Pläne, die angesichts der unklaren Pandemie-Entwicklung und auch der Witterung rein hypothetisch sind. „Seriös kann das noch niemand planen. Ich werde mir erst nach den Weihnachtstagen erste Gedanken darüber machen, wann und wie es weitergehen könnte. Dann lässt sich vielleicht schon eine Tendenz erkennen“, verrät Reimann.

Am besten steht auf Kreisebene die Kreisliga B Ost da. Von den 156 Spielen der Liga wurden bereits 52 ausgetragen - 33,3 Prozent. So wird die Grenze von 50 Prozent schnell erreicht sein.