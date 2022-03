Menden Mambas: Auftaktsieg folgt Niederlage in Essen

Menden. Die Skaterhockey-Herren der Menden Mambas haben den ersten Doppel-Spieltag der Saison mit einer Niederlage abgeschlossen.

Die Skaterhockey-Männer des Mendener SC Mambasstarteten mit zwei Partien in die neue Saison 2022 und am Ende musste der MSC einen Sieg sowie eine Niederlage an diesem Wochenende notieren. In einer noch nicht aussagekräftigen Tabelle stehen die Hönnestädter mit drei Punkten auf Rang vier.

2. Bundesliga Nord: EHC Mosiktos Essen II - Mendener SC Mambas 7:4 (2:1, 3:2, 2:1). Im ersten Drittel erwischte der MSC einen guten Start und ging durch Jonathan Lobe mit 0:1 in Führung (5.). Allerdings gab die Essener Reserve recht schnell eine passende Antwort, drehte die Partie zum 2:1 (8./11.).

Im Mittelabschnitt mussten die Mambas drei weitere Gegentore schlucken (30./32./35.), verkürzten aber durch Ricardo Mango (4:2/35.) sowie Rene Garbsch (5:3/40.).

Vor dem letzten Drittel war für die Hönnestädter noch alles drin, doch Essen II stellte die Weichen auf Sieg (45./55.). 15 Sekunden vor dem Ende erzielte Ricardo Mango das 7:4, aber das hielt die erste Saisonniederlage der Mambas nicht mehr auf. „Hier hätten wir nicht verlieren müssen und wir haben noch vier Gegentore in Unterzahl kassiert“, sagte MSC-Trainer Till Linke.

Mendener SC Mambas: Pfeiffer, Suchalla; Lobe, Chester, Nördershäuser, Garbsch, Mango, Munkelt, Menges, Braun, Dürnhöfer, Poberitz, Heidloff, Mikus.- Tore der Mambas: 0:1 (4:54) Lobe (Munkelt), 4:2 (34:06) Mango (Menges), 5:3 (39:53) Garbsch, 7:4 (59:45) Mango.- Strafminuten: Essen II 6, MSC Mambas 10.

