Menden: Pheasant Pluckers sehen WM mit gemischten Gefühlen

Menden. Für Jörg Harnischmacher und die Dartssportler der Pheasant Pluckers gehört die Weltmeisterschaft zum Pflichtprogramm. So erlebt er das Turnier.

Traditionell bedeutet die Adventszeit und die Zeit zwischen den Jahren, dass auf sportlicher Ebene Darts eine zentrale Rolle einnimmt. Denn derzeit laufen die Darts-Weltmeisterschaften im legendären Alexandra Palace, besser bekannt als „Ally Pally“. Für die Mendener Darter der Pheasant Pluckersbedeutet die WM Pflichtprogramm. Im Gespräch mit der WP-Sportredaktion erklärt Pressewart Jörg Harnischmacher, wie er das Event bisher erlebt hat und wie wichtig das Turnier auch für den Amateursport ist.

Wie haben Sie die Darts-WM bislang erlebt?

Jörg Harnischmacher: Ich habe mich im Wesentlichen auf die deutschen Spieler konzentriert und einige andere Spiele in der Zusammenfassung geschaut. Das Ganze, wie in den vergangenen Jahren auch, zu Hause. Es gab doch schon einige Überraschungen.

Was sagen Sie zum bisherigen Abschneiden der deutschen Spieler?

Sehr schade war das Ausscheiden von Florian Hempel. Ich denke, das war unnötig, aber das ist als Außenstehender leicht gesagt. Das Spiel von Gabriel Clemens in der dritten Runde war der Hammer. Ich hätte Jim Williams solch eine Leistung nicht zugetraut. Die Doppelquote war grandios. Für mich sah es zwischenzeitlich so aus, als hätte Clemens bereits aufgegeben. Das Comeback und dann noch das Bull-Finish zum Match waren genial.

Was sagen Sie generell zum Niveau?

Stellenweise ist es überragend, stellenweise aber auch enttäuschend. Manchmal hat man echt den Eindruck, dass einige Spieler nur ihre Leistung abrufen, wenn sie entsprechend starke Gegner haben. Sehr enttäuschend fand ich den Auftritt vom Titelverteidiger Peter Wright. Er hat gegen Kim Huybrechts auf einem sehr schwachen Niveau gespielt und ist dann ausgeschieden.

Wer ist Ihr der Top-Favorit und wem drücken Sie die Daumen?

Ich habe noch nicht alle Spieler gesehe,n aber Gerwyn Price und Michael van Gerwen sind immer Anwärter auf den Titel. Newcomer Josh Rock machte bereits im Vorfeld von sich reden und hat sicher Potenzial. Das erinnert mich an 2018 als Rob Cross als WM-Debütant überraschend Weltmeister wurde. Neben den deutschen Spielern, bin ich immer begeistert, wenn ein Underdog das Rennen macht.

Die Darts-WM erfreut sich in einer immer größer werdenden Aufmerksamkeit. Sport 1 und DAZN übertragen beide live. Wie wichtig ist das Interesse auch für einen Mendener Dartsverein, wie den Pheasant Pluckers?

Generell ist für unseren Sport ist die Medienpräsenz extrem wichtig. Inzwischen reden bereits viele Leute darüber, die man nicht unbedingt mit Darts in Verbindung bringt. Zum Beispiel schaut auch Fußballer Thomas Müller die Weltmeisterschaft und hat sich auch zum Sieg von Gabriel Clemens geäußert und auch Fußballer Jonas Hofmann hat den Darts-Sport für sich entdeckt. Das ist gut und fördert die Bekanntheit unserer Sportart, so dass auch kleine Vereine davon profitieren können, indem der ein oder andere dann doch den Weg zum organisierten Dartspiel im Verein finden, statt lediglich privat in seinem Keller zu spielen.

