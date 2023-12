Menden: Ralf Heinemann wird ab Juni neuer Wölfe-Trainer

Hoch engagiert an der Seitenlinie: So kennen die Wölfe ihren neuen und alten Trainer Ralf Heinemann.

Menden Er ist Nachfolger seines Nachfolgers, doch bald treten die Wölfe erstmal gegen ihn an: Ralf Heinemann vom ASV Hamm wird neuer SG-Coach.

Ralf Heinemann wird zur kommenden Saison neuer Trainer der SG Menden Sauerland Wölfe. Mit dem aktuellen Trainer der Zweitvertretung des ASV Hamm Westfalen, der in Sümmern lebt, haben die Mendener zum Frühsommer auch Dennis Galbas verpflichtet. Er soll - wie jetzt in Hamm - nicht nur Heinemanns Co-Trainer werden, sondern auch in Menden zugleich die B-Jugend übernehmen. Der Mendener Verein wie auch das Hammer Trainer-Duo bestätigten am Donnerstag gegenüber der WP, dass der Transfer in trockenen Tüchern ist.

Weihnachtswunsch nach rascher Lösung hat sich erfüllt

Damit hat sich der größte Weihnachtswunsch von Wölfe-Geschäftsführer Tobias Schulte bereits erfüllt: Er wollte unbedingt eine rasche Lösung haben, nachdem sich die Wölfe mit dem aktuellen Coach Andy Palm einig darüber geworden waren, ihre Zusammenarbeit zum Saisonende abzuschließen (die WP berichtete).

Lange Wege: In Hamm hört Heinemann auf eigenen Wunsch auf

Ähnlich vorausschauend sei es auch beim ASV gelaufen, berichtet Ralf Heinemann. „Man sitzt von Sümmern aus schon sehr lange im Auto, ohne auch nur eine Minute zu trainieren. Auch Andy nimmt ja lange Wege in Kauf. Wir alle investieren viel Zeit in den Handball. Deshalb höre ich in Hamm zum Saisonende auf, obwohl die ASV-Zweite hochinteressant bleiben wird, weil da eine ganz starke A-Jugend nachrückt. Aber gerade auf die Rückkehr nach Menden, wo ich ja schon arbeiten durfte, freue ich mich sehr“, sagt der Mann mit dem markanten Bart.

Dennis Galbas, hier noch mit der DJK Westfalia Welper: Der 27-Jährige wird Co-Trainer und Jugendcoach bei den Wölfen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Im November 2022 Kurzzeit-Einsatz als Palm-Vertreter auf der Bank

Tatsächlich war Heinemann schon zwei Mal Trainer des Mendener Wolfsrudels. Andy Palm, mit dem er sich gut versteht, wurde im Frühjahr 2022 sein Nachfolger und wird im kommenden Mai nun wieder sein Vorgänger. Und: Im November 2022 nahm Heinemann noch einmal Platz auf der Wölfe-Bank, weil Palm verhindert war. Für den Sümmeraner ist das alles völlig in Ordnung: „Ich finde es gut, dass man auch bei und nach Trennungen vernünftig miteinander umgeht. Das sollte im oberen Drittel der Oberliga, wo es mindestens semiprofessionell zugeht, allerdings auch selbstverständlich sein.“

Trotz Abstiegs großen Respekt und hervorragenden Ruf erworben

Erstmals übernommen hatte Heinemann die Mannschaft jedoch nach der eher unerwarteten Demission von Ingo Stary. Er führte die Wölfe 2022 für die letzten Spiele in der Abstiegsrunde der Dritten Liga. Parallel war er Trainer der männlichen A-Jugend, die er zum Westfalenmeistertitel führte. Obwohl der Abstieg in der Oberliga auch für ihn nicht mehr abzuwenden war, erwarb sich Heinemann gerade in dieser Zeit großen Respekt und einen hervorragenden Ruf: „Wir haben unter seiner Regie wirklich spannenden Handball gespielt“, erinnert sich Tobias Schulte.

Wölfe wollen die Kaderplanung jetzt mit Trainerteam vorantreiben

Das fiel nicht nur ihm auf: Die Konkurrenz des TuS Volmetal schnappte sich Heinemann, kaum dass er wieder frei war. Von dort wechselte der Sümmeraner dann nach Hamm. Der wichtigste Antrieb für die schnelle Entscheidung ist für Tobias Schulte und den Vorstand die Möglichkeit, jetzt schon mit dem neuen Trainerteam die Kaderplanung für die kommende Saison voranzubringen. „Das werden wir intensiv gemeinsam machen“, sagt Schulte.

Das gehört sich so im Sport. Ich will mir den Punkt, den wir im Hinspiel in Menden gelassen haben, gerne zurückholen. Ralf Heinemann, - künftiger Trainer der SG Menden Sauerland

Aufeinandertreffen mit künftigem Team in Hamm am 2. Februar

Heinemann und Galbas müssen allerdings mindestens noch ein Mal alle Gedanken an ihre Wölfe-Zukunft ausschalten: Am 2. Februar empfängt die ASV-Zweite die künftige Mannschaft ihres Trainers. Und zwar auf Augenhöhe, denn Menden und Hamm belegen aktuell die Plätze 5 und 6 der Oberliga-Tabelle. Und Heinemann kündigt an, dass er auch gegen seine künftige Truppe vollen Einsatz zeigen wird: „Das gehört sich so im Sport. Ich will mir den Punkt, den wir im Hinspiel in Menden gelassen haben, gerne zurückholen.“ Auch Dennis Galbas tritt mit seinem Jugendteam noch einmal gegen die jungen Wölfe an.

Mit Beginn der neuen Saison werde man dann sehen, was man gemeinsam reißen kann.

