Menden: So plant der TC Lendringsen die Stadtmeisterschaften

Lendringsen. Die Traditionsveranstaltung beginnt in knapp einem Monat. Turnierorganisator Daniel Schauerte gibt diese Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Der Tennisclub Lendringsen richtet in diesem Jahr dieStadtmeisterschaften aus. Das Turnier findet zum Ende der Sommerferien vom 28. Juli bis zum 6. August auf der Anlage an der Mozartstraße statt. TCL-Sportwart Daniel Schauerte gibt im WP-Gespräch Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Herr Schauerte, wer darf bei den Mendener Stadtmeisterschaften alles mitspielen?

Teilnehmen kann jeder Mendener Bürger und jedes Mitglied in einem der sechs Mendener Tennisvereine. Auf diese Voraussetzung verständigten sich die Sportwarte der verschiedenen Klubs.

Wo melden sich die Spieler an?

Die Anmeldung erfolgt im Internet über die bewährte Plattform „mybigpoint“ (www.tennis.de). Meldeschluss ist am 26. Juli um 12 Uhr. 19 verschiedene Konkurrenzen bieten sich an. Wegen der Änderung des LK-Berechnungssystems kann die Auslosung erst an diesem Tag um 18 Uhr erfolgen. Nach den Vorgaben des Tennisverbandes muss die Setzliste die aktuellen Ranglisten-Positionen berücksichtigen, die immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch veröffentlicht werden. Zwei Tage vor Turnierbeginn stellt diese Regel die Ausrichter vor eine besondere organisatorische Herausforderung.

Gibt es auch eine Jugendstadtmeisterschaft?

Ja. Als der TC Lendringsen im Jahr 2017 das Turnier zum letzten Mal veranstaltete, gehörte die Jugendstadtmeisterschaft zum festen Programm. Als Folge der Corona-Jahre verschwand das Angebot. Der TCL startet jetzt eine Wiederbelebung für diesen Wettbewerb. Wir hoffen darauf, beim Nachwuchs einen neuen Impuls setzen zu können.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Der TC Lendringsen bereitet ein „nettes Tennisfest“ für alle Aktiven und Freunde des Sportes vor. Verschiedene Organisationsteams schnürten „ein rundes Paket“ für die Gäste an der Mozartstraße, mit Speisen und Getränken, mit Cocktails und mit einer Tombola. Nach ihren Erfahrungen von 2013 und 2017 hoffen die Veranstalter auf eine besonders große Resonanz vor allem auch bei den Endspielen am Sonntag, 6. August.

Wo finden Interessenten aktuelle Informationen über die Stadtmeisterschaften?

Der TCL hat einen Instagram-Kanal eingerichtet, der jeweils die Spielergebnisse, aber auch Angaben zum Rahmenprogramm vermittelt. Auf dem Plakat zu den Stadtmeisterschaften, das alle Mendener Vereine präsentieren, befindet sich der entsprechende QR-Code, um die Verbindung zum Neuigkeiten-Portal einzurichten.

