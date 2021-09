Das Lehrerteam hat Gefallen an den sportlichen Stationen gefunden.

Schulsport Menden: Sporttag an Walburgisschulen hält Schüler auf Trab

Menden. Nach der Coronapause bringen die Walburgisschulen ihre Schülerinnen und Schüler wieder in Schwung. Mit einem besonderen Konzept.

Schüler gehörten zu der Gruppe, die unter der Pandemie am meisten leiden musste. Durch das lange Homeschooling und die strengen Hygienevorschriften in den Schulen, kam ein Fach so gut wie nicht mehr auf den Stundenplänen vor: Sport. Um die Schüler wieder zu ermutigen, sich zu bewegen und auszutoben, haben die Walburgisschulen nun zum „Trixitt“ aufgerufen.

Das Getümmel auf dem Schulgelände ist groß. Fast 1000 Schülerinnen und Schüler sind auf den Beinen, klappern die Stationen ab, die überall verteilt sind. Ob der Menschenkicker „Schießbude“, die „Ballerarena“ für Völkerball der besonderen Art, der Hindernisparcours, dem Kängurusprung mit Zielwurf oder die Basketballanlage - die Resonanz auf die Angebote ist riesig.

Schüler begeistert

„Die erste Reaktion der Schüler war: Boah, das ist ja stark. Ich glaube, das sagt schon einiges aus“, freut sich Oliver Clases, Sportlehrer und Mitorganisator der Veranstaltung, die vom Bochumer Unternehmen Trixitt gestaltet wird. „Die haben sich auf die Durchführung von Schulsport-Events spezialisiert. Es geht darum, die ganze Schulgemeinschaft einzubinden und gemeinsam einen sportlichen Tag zu erleben“, erklärt der 35-Jährige den Hintergrund der Veranstaltung, die ursprünglich schon längst stattfinden sollte.

„Wir hatten als Schulgemeinschaft bereits im vergangenen Jahr diese Veranstaltung geplant. Aufgrund von Corona musste sie mehrfach verschoben werden. Jetzt ist es endlich wieder möglich, das durchzuführen“, ergänzt der Sportlehrer.

Zahlreiche Möglichkeiten

Für die Schüler wurden zahlreiche Anreize geboten, um sich in ungewöhnlichen Disziplinen zu messen. „Die Helfer von Trixitt sind am Morgen hier angerückt und haben alle Stationen aufgebaut. Die sind mit zehn Mitarbeitern vor Ort, die bei den Stationen die Kinder anleiten. Die Lehrer haben heute nur eine unterstützende Funktion und begleiten die einzelnen Lerngruppen durch die Stationen“, weiß der Pädagoge.

Je nach Station wurden von den Schülerinnen und Schülern, sowie dem Lehrerteam, das sich eine Teilnahme nicht nehmen ließ, verschiedene Fähigkeiten abverlangt. Koordination, Geschicklichkeit oder Schnelligkeit waren an den jeweiligen Stationen gefragt. „Alle Fähigkeiten, die im Alltag und im Sport anfallen, werden heute auf die Probe gestellt“, sieht Clases in der Veranstaltung ein gutes Training für die Kinder und Jugendlichen.

Die Infrastruktur der Schulen kommt dem Sporttag entgegen.„Wir haben den Vorteil an unseren Schulen, ein besonders großes Schulgelände zu haben. Ursprünglich war es auch mal angedacht, die Sporthalle noch mit zu benutzen. Aufgrund von Corona und dem sehr guten Wetter haben wir uns nun dazu entschlossen, alles nach draußen zu verlegen“, sagt Clases.

Chance nutzen

Auf dem kleinen Bolzplatz oberhalb des Schulgeländes wurde eine Fitnessstation eingerichtet. Dort konnten unter Anleitungen Übungen absolviert oder einfach nur Fußball gespielt werden.

Die Bewegung ist bei einigen Schülerinnen und Schülern ein wenig in den Hintergrund geraten „Aufgrund der Pandemie, die ja viel Sport nicht zugelassen hat, haben wir jetzt als Gemeinschaft wieder die Chance, um gemeinsam was zu erleben“, weiß der Sportlehrer, um die Bedeutung der Veranstaltung für die Teilnehmenden.

Damit Kollegium und Schüler den Überblick nicht verlieren, wurde die Reihenfolge der Stationen für alle Beteiligten festgelegt. „Jeder hat einen festen Ablaufplan“, versichert Oliver Clases.

Bei dem einmaligen Sporttag soll es nicht bleiben. „Wir haben schon darüber nachgedacht, dem Sport an unseren Schulen eine besondere Bedeutung zu geben und die Veranstaltung, - wenn sie auf positive Resonanz stößt - zu einem Höhepunkt im Schulkalender zu machen und sie in den Alltag zu integrieren“, sieht der Sportlehrer durchaus eine Zukunft für das Konzept. Auch, um im Schulsport einmal neue Wege zu gehen. „Es gibt ja im Schulsport noch nicht viele Möglichkeiten. Es gibt Schulwettkämpfe, die immer wieder stattfinden oder die klassischen Bundesjugendspiele. Das hier ist jetzt mal ein ganz neues Konzept, das uns überzeugt hat. Das wollten wir mal überprüfen und schauen, wie es ankommt“, sagt Clases.

