Menden: Sportwochenende mit Pokalfieber und Tennis-Träumen

Menden An diesem Wochenende fliegt und rollt der Ball. Die Fußballer des BSV Menden haben im Westfalenpokal ihr erstes Pflichtspiel. In der 51. Turnierwoche der Sportfreunde Hüingsen wird der Sieger ermittelt. Und auch bei den Mendener Tennis-Stadtmeisterschaften geht es um die begehrten Titel. Die WP-Sportredaktion verschafft Ihnen einen Überblick.

1.Westfalenpokal mit dem BSV

Am Sonntag hat das Warten für die Fußballer des BSV Menden ein Ende. Im Westfalenpokal trifft das Team von Trainer Kevin Hines auf den Ligakonkurrenten TuS Sundern. Der Anstoß erfolgt um 15 Uhr in der Sunderner Röhrtalkampfbahn.

2. Finaltag im Ohl

Nachdem am Freitagabend im Rahmen der 51. Turnierwoche der Sportfreunde Hüingsen die Finalisten ermittelt wurden, folgt am Sonntag der Finaltag. Zunächst gibt es um 14.30 Uhr das Spiel um Platz 3. Um 16.30 Uhr folgt dann das große Endspiel. Noch sind die SF Hüingsen im Titelrennen. Folgt am Sonntag die Krönung?

3.Großes Tennis in Lendringsen

Die Tennisanlage des TC Lendringsen steht am Samstag und Sonntag ganz im Zeichen der Mendener Stadtmeisterschaften. In den Einzel-, Doppel- und Mixedkonkurrenzen werden die Siegerinnen und Sieger ermittelt. Wer behält am Ende den kühleren Kopf, wenn er zum Turniersieg aufschlägt? Ein Besuch lohnt sich.







4.Die SVÖ-Frauen testen weiter

Vier Testspiele haben die Westfalenliga-Fußballerinnen des SV Oesbern schon absolviert. Doch für das Team von Trainer Robby Hanbücken bedeutet Stillstand Rückschritt. Deshalb geht es am Sonntag auch gleich weiter. Dann treffen die Habicht-Kickerinnen in Sundern-Hellefeld auf Naturrasen auf den SV Thülen. Der Anstoß erfolgt um 15 Uhr.

5.Der Waldlauf des MCM kommt

Der August ist für viele Mendener ein Monat für den Laufsport. In Kürze richtet der Marathon-Club Menden erst seinen traditionellen Josef-Kaderhandt-Waldlauf und anschließend den Menden Crosstriathlon aus. Wer sich über eine Teilnahme aktuell noch unschlüssig ist, sollte das Wochenende nutzen, um die Laufschuhe zu schnüren und die eigene Form zu testen. Auch, wenn es vielleicht regnen sollte.

