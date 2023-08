Menden: Tennis-Stadtmeisterschaften vor dem großen Höhepunkt

Lendringsen. Die ersten Endspiel-Teilnehmer stehen bereits fest. An diesem Wochenende geht es beim TC Lendringsen um die begehrten Titel.

Bei denTennis-Stadtmeisterschaften auf der Anlage des TC Lendringsensteht die erste Paarung für ein Endspiel fest. Im „Herren 50 Doppel“ spiegelte die Setzliste die Leistungsfähigkeit der Spitzenteams überzeugend wider.

Favoriten bleiben weiter auf Kurs

Stefan Kaiser und Adam Schulte-Filthaut vom TC Menden – an „Position 1“ ins Turnier gestartet – gewannen 6:0 und 6:0 gegen Christof Wiemann und Christof Schulte vom TC Lendringsen. Stephan Gebauer und Christof Keuchen vom TC Menden besiegten ebenfalls ohne Spielverlust Friedhelm Koerdt und Rainer Masling vom TC Menden. Das Duell der beiden besten Doppel bei den „Herren 50“ verspricht am Sonntag spektakuläre Ballwechsel. Im „Damen-Einzel“ buchte Linda Bukmakowski vom TC Lendringsen ihr Endspiel-Ticket mit einem hart umkämpften 7:5-,4:6- und 10:5-Erfolg über Lea Stemann (ebenfalls TCL).

In der Konkurrenz „Herren Einzel B“ setzte sich Niels Seelhöfer vom TC Rodenberg in einer wechselvollen Partie gegen Jan-Lucas Gawlik vom TC Lendringsen mit 6:4, 4:6 und 10: 5 durch. Seinen Gegner im Finale ermitteln am Samstag Detlef Bäumer vom TC Menden und Max Müller vom VfL Platte Heide. Bei den „Herren 60“ behauptete sich Christoph Heider vom TC Halingen mit einem 6:0-,6:0-Erfolg über Dieter Maywald vom VfL Platte Heide. Um den anderen Platz im Endspiel liefern sich Nicolae Isbasescu vom TC Menden und Joachim Bauerdick vom TC Lendringsen am Samstag ihr Duell. Für Stefan Läufer begannen die Gruppenspiele bei den „Herren 50“ erfolgreich. Der Spieler des VfL Platte Heide bezwang Oliver Nägele vom TC Menden mit 6:3 und 7:5.

Große Tombola am Sonntag

Schon an diesem Samstag stehen auf den Plätzen in Hüingsen an der Mozartstraße die ersten Endspiele auf dem Programm. Ab 18 Uhr fällt die Entscheidung um den Mendener Stadtmeistertitel im hochkarätig besetzten Mixed-Wettbewerb. Gegen 19.30 Uhr folgt das Finale im Damen-Doppel.

Am Sonntag sieht der Spielplan ab 11 Uhr alle Entscheidungsspiele in den anderen Konkurrenzen vor. Mit den Siegerehrungen und der obligatorischen Tombola rechnen die Organisatoren des TC Lendringsen um 18 Uhr.

