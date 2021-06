Menden Türk: Fußball-B-Kreisligist vor ungewisser Zukunft

Wenn sich die Fußballer von Menden Türk (in schwarz) vom Spielbetrieb abmelden, droht der direkte Abstieg in die Kreisliga C.

Menden. Halil Küpeli, Vorsitzender des Fußball-B-Kreisligisten Menden Türk, fühlt sich im Stich gelassen. Diese Probleme hat der Klub aus der Hönnestadt.

Die heimischen Fußballer freuen sich auf ein Stück Normalität nach den Öffnungen nach dem Lockdown in der Corona-Pandemie. Bei den meisten Klubs laufen die Planungen für die Saison 2021/2022 auf Hochtouren. Viele Vereine sind bereits in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Mit den Mendener Fußballstadtmeisterschaften im Freien ist auch das erste Turnier in den Planungen. Doch ein Verein scheint nicht mehr daran teilzunehmen. Denn die Zukunft vom B-Kreisligisten Menden Türk ist mehr als ungewiss. „So kann es nicht mehr weitergehen. Ich kann das nicht mehr alleine machen. Eher mache ich den Laden zu, als dass ich weiterhin den Alleinunterhalter spiele“, fühlt sich Halil Küpeli als Vorsitzender des B-Ligisten völlig allein gelassen. „Bei uns können sie alle nur meckern, aber anpacken tut hier keiner. Das mache ich nicht mehr mit“, beklagt der Türk-Chef das akute Desinteresse an der Zukunft des Vereines. Die müsste zumindest jetzt geplant werden.

Die Teilnahme einer Mannschaft an den Stadtmeisterschaften wäre zumindest ein Schritt. Allerdings müsste da noch ein neuer Trainer her. „Oguzhan Gökkaya hat die Brocken ja auch hingeschmissen“, so Halil Küpeli über eine der vielen Baustellen. Dass Menden Türk nach einem Rückzug als erster Absteiger feststehen würde und dann frühestens in der Saison 2022/2023 in der C-Kreisliga wieder neu anfangen müsste, ist Halil Küpeli natürlich bewusst. „Dann ist das halt so“, sagt Halil Küpeli, der sich nicht mehr in die Alleinverantwortlichkeit drängen lassen will.

Kreisvorsitzender zeigt Verständnis

Und das ist nicht das einzige Problem, was der Funktionär mit sich schleppt und ihn belastet. Denn der Türk-Chef ist auch gesundheitlich schwer angeschlagen. Vor einigen Tagen hat Halil Küpeli den Iserlohner Kreisvorsitzenden Horst Reimann über die Situation in Kenntnis gesetzt.

„Für unseren Fußballkreis ist es immer bitter, wenn ein Verein von der Bildfläche verschwindet und sich zurückziehen muss. Aber wenn es so ist, müssen und werden wir das akzeptieren. Ich kann die Reaktion von Halil Küpeli durchaus verstehen“, so Horst Reimann über das Ultimatum von Küpeli an seine Vereinsmitglieder. Es dürften spannende Tage werden für den ältesten von Migranten gegründeten Fußballklub in der Hönnestadt.

