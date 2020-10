Mendener Fußballer nach Pokalspiel in Quarantäne

Menden/Unna. Seit dem Sommer spielt Tobias Maier beim VfL Kamen. Wie es ihm in der Isolation ergeht und was als nächstes kommt.

Corona - ein Virus bedroht die ganze Welt. Wie nah der Sport an dieser Infektion ist, konnte jetzt ein Mendener Fußballer feststellen. Am 7. Oktober spielte der VfL Kamen mit dem Ex-Hüingser Tobias Maier im Viertelfinale des Kreispokales Unna-Hamm bei der SpVg Bönen. Die Kamener zogen mit einem 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen in die nächste Pokalrunde ein und mussten sich anschließend in Quarantäne begeben.

Denn am Tag nach dem Pokalspiel bekam der VfL Kamen die Nachricht, dass bei einem Kicker der SpVg Bönen eine Corona-Infektion festgestellt wurde. „Der Verein hat sofort die Mannschaft informiert und dafür gesorgt, dass wir uns in häusliche Quarantäne begeben“, berichtet Tobias Maier am Telefon mit der WP-Redaktion über seinen Kontakt mit dem Virus.

Der gebürtige Mendener macht keinen Hehl daraus, dass er im ersten Moment schon ein wenig sprachlos war. „Irgendwie habe ich mich zunächst gefragt, was mache ich jetzt?“, erzählt der gebürtige Mendener - der heute in Kamen lebt - von seiner Ratlosigkeit nach der Nachricht vom Verein. Der Klub setzte sofort alle Hebel in Bewegung, dass die Mannschaft getestet wurde. Doch das geschah dann erst zu Beginn der vergangenen Woche.

Tests fallen negativ aus

Die Unsicherheit blieb dann noch einige Tage. „Zum Glück hat sich dann herausgestellt, dass unsere Tests alle negativ waren“, erzählt Tobias Maier. Das war aber noch nicht das Ende der Quarantäne. „Uns ist vom Amt her mitgeteilt worden, das wir diese bis zum 21. Oktober einhalten müssen.

Für Tobias Maier und seine Teamkollegen ging es dann darum, sich völlig zurückzuziehen und keinen Kontakt zu anderen zu haben. „An Arbeit war natürlich nicht zu denken. Meine Freundin ist zu ihren Eltern gezogen. Meine Eltern habe ich in den vergangenen Tagen nur am Telefon gehört. Da gab es keinen Kontakt, weil beide ja auch zu einer Risikogruppe gehören“, erzählt Tobias Maier, der eine Ausbildung im Justizvollzugsdienst durchläuft.

Alltag gestaltet sich schwierig

„Ich musste feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, tagelang nur in der Wohnung zu sein. Du wachst es morgens auf und schaust auf die Uhr. Der Tag wird da furchtbar lang“, gesteht Tobias Maier. Neben Fernsehen oder Computer versuchte sich der Fußballer auch fitzuhalten. „Da machst Du dann ein, zwei Stunden am Tag etwas für dich“, verrät Maier über sein „Home-Office“ in Sachen Fitness.

Der Hönnestädter macht keinen Hehl daraus, dass die Zeit in Quarantäne nicht zu unterschätzen sei. „Ein Spaß ist das nicht. Du merkst selbst, wie deine Laune in den Keller geht“, betont Maier. Soziale Kontakte beschränkten sich auf Telefonate mit Eltern oder Freunden. So am Sonntag, als Vater Jürgen das Spiel der Sportfreunde Hüingsen gegen den FSV Gevelsberg verfolgte und anschließend den Sohn telefonisch über die 2:5-Niederlage informierte. „Das ist schon schade für Hüingsen, dass es nicht so richtig laufen will. Dabei hat man doch die Möglichkeit oben mitzuspielen“, ist Maier gedanklich noch bei dem Hönnestädter Klub bei dem er vor seiner Zeit in Kamen gespielt hat.

Große Zukunft vor sich gehabt

Die Zeit des Alleinseins bringt dann auch noch Zeit um über viele Dinge nachzudenken. „Da denkt man dann über vieles nach. Zum Beispiel darüber, dass Mitte des kommenden Jahres meine Ausbildung zu Ende geht“, erzählt Maier. Der Fußball spielt natürlich auch noch eine Rolle. „Vor einigen Tagen ist mir ein Foto aus dem Jahr 2002 in die Händen gefallen. Da habe ich zusammen mit meinen Bruder Markus und Marco Reus die Meisterschaftsschale in das Westfalenstadion getragen“, war dann auf einmal die Zeit parat, als er zusammen mit seinem Zwillingsbruder und dem heutigen Nationalspieler für die Jugend von Borussia Dortmund spielte.

„Da schoss mir schon durch den Kopf. Der hat es geschafft und ich nicht. Ich war leider zu verletzungsanfällig“, weiß Tobias Maier, dem viele Experten eigentlich eine große Karriere voraussagten. Doch mit der Vergangenheit will sich der Mendener nicht lange beschäftigen. „Aber der Blick zurück bringt doch keinem etwas. Wir müssen schauen, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen“, sagt Tobias Maier.

Am 21. Oktober beginnt für Tobias Maier und seine Kollegen eine neue Zeitrechnung -dann dürfen sie endlich wieder ihre Quartiere verlassen und gemeinsam auf den Platz. Viel verpasst hat die Mannschaft nicht, denn durch das Sportverbot im Kreis Unna sind seit dem Pokalspiel alle Kontaktsportarten im ausgefallen und werden erst nach den Herbstferien nachgeholt. Offen ist auch noch, ob das Verbot in der kommenden Woche aufgehoben oder noch einmal verlängert wird. Tobias Maier wird es egal sein - wichtig ist erst einmal, dass das Leben wieder normal weitergeht.