Mendener Hönne-Cup wandert wieder nach Berlin

Von der Alten Försterei ins Olympiastadion: Der Internationale Hönnecup des VfL Platte Heide geht wieder nach Berlin. Im Finale der 17. Ausgabe des Traditionsturnieres triumphierten die U10-Fußballer von Hertha BSV mit 2:1 über die Alterskollegen des VfL Bochum. Im letzten Jahr hatten die Youngster von Union Berlin in der Kreissporthalle triumphiert.

VfL-Maskottchen Hönninho jubelt mit: Die Turniersieger von Hertha BSC Berlin erhalten von Nadine Treller (Zweite von rechts) vom Hauptsponsor Mendener Bank den Siegerpokal. Foto: Dietmar Reker

HSV-Trainer dankt für tolles Turnier: 2024 wieder dabei

Die Besonderheit des Hönnecups macht eine Szene nach der Siegerehrung deutlich: als der Trainer des Hamburger SV sich Hönnecup-Turnierchef Matthias Luig schnappt, sich für ein tolles Turnier bedankt und die Zusage der Norddeutschen für die 18. Auflage am zweiten Adventswochenende 2024 ausspricht. „Der erste Teilnehmerplatz ist bereits vergeben“, muss Matthias Luig schmunzeln.

Lokführerstreik und Schlüssel-Drama: Hindernisse überwunden

Es ist aber vor allem ein riesengroßes Kompliment an den VfL für ein wieder mal tadellos organisiertes Turnier. Dabei hatte nicht nur der Streik der Lokführer die anreisenden Klubs wie auch die Macher des Hönnecups überrascht. Die wurden dank der Zeitschaltuhr in der Kreissporthalle am Samstag in der Frühe beim Aufbau auch noch um satte 90 Minuten zurückgeworfen.

Neun Stunden An- und Abreise für die Kinder des Linzer ASK

Die österreichischen Fußballer des Linzer ASK waren in diesem Jahr erstmals beim Hönnecup dabei und hatten Spaß, auch wenn es zum Sprung unter die besten Vier des Turniers nicht reichte. „Wir haben unheimlich nette Leute vom VfL kennengelernt“, will die Delegation aus Österreich eine erneute Teilnahme nicht ausschließen.

Dritter wird die Mannschaft von RB Leipzig, die von Landrat Marco Voge den Pokal und die Plaketten erhält. Die Kinder schliefen in Bochem, weil RB und der VfL eine Vereinsfreundschaft unterhalten. Foto: Dietmar Reker

LASK: Kinder aus Österreich bekommen Montag schulfrei

Und das Navi, das die Österreicher bei ihrer Anreise zu einem Neheimer Hotel fehlleitete, war am Sonntag nur noch eine lustige Anekdote für die Gäste aus der Alpenrepublik. Für den Hönnecup hatten sie dann noch einen freien Tag am Montag in der Schule herausgeschlagen – bei einer Rückfahrdauer von neun bis zehn Stunden dürfte dieser freie Tag am Montag auch nötig sein.

Tolle Kulisse an beiden Turniertagen: Den Preis für die beste Fangemeinde erhalten die Schlachtenbummler des neuen Cup-Siegers Hertha BSC. Foto: Dietmar Reker

Für kleine Herthaner gibt‘s den Big Mac als Belohnung

Bei Hönnecup-Sieger Hertha BSC war natürlich die Dauer der Rückfahrt kein Thema. Die wurde nach dem Sieg sogar noch länger: „Wir werden auf der Rückfahrt noch einen zusätzlichen Stopp einlegen“, verrät Hertha-Trainer Holger Lindemann den geplanten Halt bei einem amerikanischen Bratklops-Bräter. „Das haben sich die Jungs verdient. Sie haben ein ganz tolles Turnier gespielt!“

Holger Lindemann

Spiele mit großer Leidenschaft geführt

Wobei letztlich alle jungen Fußballer Gewinner waren. Denn es war ihnen in jeder Sekunde der Partie die Freude am Fußball anzumerken. Mit unglaublicher Leidenschaft wurde um jeden Zentimeter in der Kreissporthalle gekämpft. Die Sanitäter hatten am Ende 63 ihrer 75 Kühl-Pack zur Erstversorgung aufgebraucht. Kundige Tribünengäste wie VfL-Co-Trainer Darius Smelich führen die etwas härtere Gangart gegenüber früheren Turnieren auch darauf zurück, dass der DFB im Jugendfußball wieder stärker auf 1:1-Duelle statt des sofortigen Passspiels setzt. Tore wurden von Spielern und Fans euphorisch gefeiert wie bei den „Großen“, und bei Niederlagen flossen auch Tränen der Enttäuschung.

Spiel um Platz drei: RB Leipzig (rote Trikots) bezwingt Mainz 05 am Finaltag in der Kreissporthalle. Foto: Dietmar Reker

Riesenjubel bei Siegen, Tränen nach Niederlagen

Das berührte auch manchen unbeteiligten Zuschauer. „Natürlich fällt von einem nach Turnierende auch die Anspannung ab. Das ist schon ein sehr intensives Wochenende. Aber irgendwie freut man sich schon auf das nächste Turnier“, lässt der Virus Hönnecup Matthias Luig nicht los.

Halbfinale

Hertha BSC - RB Leipzig 1:0. Mit einem Sonntagsschuss beenden die Jungs aus der Hauptstadt die Träume der Alterskollegen aus Leipzig.

VfL Bochum - FSV Mainz 05 2:1 Der VfL Bochum ist eine Nummer zu groß für die Mainzer Youngster. Abdulain erzielt die Bochumer Tore, ehe Mainz kurz vor Schluss den Anschlusstreffer markiert.

Spiel um Platz 3

RB Leipzig - FSV Mainz 05 4:1 Beim FSV ist die Enttäuschung nach dem Halbfinal-Aus greifbar. Leipzig gewinnt am Ende zu deutlich.

Endspiel 2023

Hertha BSC - VfL Bochum 2:1 Jakob Arras und Kenzo Bellmann bringen die Hertha mit 2:0 in Führung. Dem VfL gelingt nur der Anschluss. Hertha nimmt den neuen Wanderpokal jetzt wieder mit an die Spree!

