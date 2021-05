Mendener Mai-Marathon: Herausforderung für den guten Zweck

Menden. Um Geld für Kinder in Chile zu sammeln, ist Spenden-Speed-Läufer Markus Koerdt einen Marathon gelaufen - quer durch Menden.

Der gute Zweck liegt Markus Koerdt sehr am Herzen. Seit Jahren läuft der Mendener mit seinem Projekt „Spenden Speed“ bei den Laufveranstaltungen in der Region mit. Jetzt, da diese Wettbewerbe wegfallen, ist Kreativität gefragt, um Spenden für die Kinderhäuser in Chile zu erlaufen.

Ein Marathon um Menden. Bei dem möglichst viele Stadtteile abgelaufen werden. Mit diesem Vorhaben ging Markus Koerdt nun auf Spendenakquise. Gemeinsam mit Thomas Pätzold, der Koerdt auf dem Fahrrad begleitete und einem weiteren Helfer, der verschiedene Verpflegungsposten aufbaute, um zwischendurch Kräfte zu tanken. „Ohne die beiden wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass sie das mit mir durchgezogen haben“, erklärt Markus Koerdt.

Die Strecke nahm ihren Anfang an der Bahnhofstraße in Menden. Entlang der Unteren Promenade ging es hinauf in Richtung Platte Heide. Langsam fand Koerdt sein Lauftempo. Unterhalb des Gallbuschkreuzes und über die Berliner Straße führte der Weg zum Stucken/Platte Heide. Hier ging es nun durch die Felder nach Sümmern. Dort am Sportplatz war der erste mobile Verpflegungspunkt. Der Bixterhauser Hellweg führte Koerdt anschließend zum höchsten Punkt Sümmerns, in der Nähe der Schützenhalle. „Beim darauffolgenden, langen Bergablauf konnten sich die Beinmuskeln etwas erholen“, sagt Koerdt schmunzelnd.

Steiler Aufstieg nach Barge

Über die Klärteiche in Bösperde führte der Weg über das Osterfeld nach Halingen. Zeit für einen Zwischenstopp. Mit aufgefüllten Reserven ging es weiter nach Bösperde. An der Kirche und der Mendener Bank vorbei lief Koerdt zum Abtissenkamp. „Was völlig verrückt war: Selbst während des Rennens bekam ich viele Nachrichten aufs Handy von Leuten, die noch gespendet und mich angefeuert haben. Das war echt klasse“, freut sich Koerdt über die große Unterstützung, die ihm zuteil wurde.

Unterstützung, die nun auch dringend nötig war. Die Ruhr und die Fröndenberger Straße überquerend folgte nun der lange, eintönige Weg durch die Schwittener Felder. Hier wurde die Halbmarathondistanz nach einer Zeiten von 2:10:07 Stunden erreicht. „Danach ging es nach Barge in Richtung des Flugplatzes. Der Anstieg war wirklich hart. Da habe ich wirklich von meinem Begleiter Thomas Pätzold profitiert. Da haben wir uns gegenseitig gepusht und haben es auch geschafft, da hochzukommen“, erklärt der Mendener. Über Werringsen erreichte das Duo dann das Windrad in Oesbern.

Oben angekommen kam der Verpflegungsposten zur rechten Zeit. Gestärkt und mit neuer Energie ging es nun hinunter in Richtung Lürbke, bergabwärts entlang der Bieber in Richtung Lendringsen konnte die Muskulatur erneut entlastet werden. Am Eingang zum Erlebnispark Biebertal war das Etappenziel erreicht und die letzte Möglichkeit gegeben, die Energiereserven noch einmal aufzufüllen.

Extrarunde kurz vor dem Ende

An der Hönne entlang führte die Schlussetappe Richtung Menden - durch die Horlecke mit einer kleinen Schleife Richtung Hassenbruch in Richtung des Ehrenmals an Battenfelds Wiese. „Da haben wir festgestellt, dass wir die Marathondistanz noch nicht ganz erreicht hatten. Deshalb sind wir noch einmal die Obere und Untere Promenade abgelaufen“, erklärt Koerdt, wie die letzten Meter aussahen. Vorher aufhören kam nicht infrage. „Ich habe zu Thomas gesagt, dass wir das nicht bringen können. Die Spender erwarten einen Marathon und dann laufe ich den auch“, betont Koerdt.

Der Zieleinlauf über die Bahnhofstraße, mit Blick auf die St. Vincenz Kirche, war dann ein tolles Gefühl. Mit dem Anschlag an der Kirchenpforte, war der Mendener Mai- Marathon gefinisht.

Die Strapazen haben sich gelohnt. Mehr als 30 Sponsoren haben 2663 Euro gespendet. „Danke an alle Unterstützer, das ist ein tolles Ergebnis“, bedankt sich Koerdt, der auch schon wieder ein neues Projekt im Hinterkopf hat. „Im vergangenen Jahr bin ich ja den Ruhrtal-Radweg von der Quelle in Winterberg bis nach Menden gelaufen. Gerne würde ich das jetzt noch von der anderen Seite aus machen und in Duisburg starten. Aber konkret geplant habe ich das noch nicht“, sagt der Mendener Läufer abschließend.

