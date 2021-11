Schwimmen Mendener Schwimmverein bei „Menden Sprints“ super in Form

Menden. Bei seinem traditionellen Wettkampf holt der Mendener Schwimmverein zahlreiche gute Platzierungen. Auch Bestzeiten werden geknackt.

Der Mendener Schwimmverein (MSV) hat mit großem Erfolg seinen Wettkampf Menden Sprints ausgetragen. 194 Schwimmerinnen und Schwimmer fanden den Weg ins Mendener Hallenbad. Zu den jüngsten MSV-Teilnehmern gehörten Ben Silas Hörster (Jahrgang 2013) und Tim Kröger (Jahrgang 2012). Ben Silas Hörster sicherte sich bei seinem ersten Wettkampf direkt den zweiten Platz über 50 Meter Brust mit einer Zeit von 1:04,95 Minuten. In der viermal 50 Meter Brust-Staffel erkämpften sich Hailey Mertens, Valeria Seelmann, Merle Kicinski und Mila Blum den dritten Platz. Das erste mal in einer Staffel vertreten waren Jan Clausius (Jahrgang 2009) und Jan Moritz Brinkschulte (Jahrgang 2004). Jan Clausius konnte sich neben der Staffel auch noch über 50 Meter Rücken beweisen. Sehr dankbar war Trainerin Melanie Dirksmeier über Jan Moritz Brinkschulte, welcher kurzfristig in zwei Staffeln einspringen konnte. Mithilfe von seinen Schwimmkameraden Jonas Rinscheidt (Jahrgang 2004), Pavlos Psarras (Jahrgang 2004) und Jakob Standers (Jahrgang 2008) konnte der MSV dort den zweiten und dritten Platz erreichen.

Einen weiteren dritten Platz erreichten Jana Ising, Reena Dirksmeier, Coleen Dirksmeier und Paula Wiethmann über viermal 50 Meter Brust in der Altersklasse 2004 bis 2008. Der Mendener Schwimmverein konnte bei den Staffeln auch zweimal den ersten Platz holen. Sowohl in viermal 50 Meter Brust, als auch in viermal 50 Meter Freistil konnte sich das Team, welches aus Ellen Dirksmeier (Jahrgang 2003), Julia Rinscheidt (Jahrgang 2000), Maike Romberg (Jahrgang 2001) und Gina Barth (Jahrgang 2001) bestand, den ersten Platz sichern.

Zwei Vereinsrekorde

Nicht nur bei den Staffeln präsentierte sich der MSV von seiner guten Seite, sondern auch bei den Einzelleistungen. Besonders stachen hierbei Moritz Fritz (2010) und Jakob Standers (2008) hervor, da die beiden auf allen angetretenen Starts eine neue Bestzeit erreichten. Auch Reena Dirksmeier erschwamm sich in vier unterschiedlichen Disziplinen eine neue Bestleistung. Auch Mila Blum konnte überzeugen. Über 50 Meter Brust schwamm sie eine Zeit von 50,79 Sekunden, welche deutlich schneller ist, als die vorige Bestzeit.

Auch Merle Kicinski erreichte in ihrem zweiten Wettkampf sowohl über 50 Meter Brust, als auch über 50 Meter Freistil eine neue Bestzeit und konnte sich dabei den dritten Platz über 50 Meter Freistil sichern. Jonas Rinscheidt erlangte über 100 Meter Lagen sogar einen neuen Vereinsrekord mit einer Zeit von 1:05,87 Minuten. Über 50 Meter Rücken stellte er ebenfalls einen neuen Vereinsrekord mit einer Zeit von 30,22 Sekunden auf.

