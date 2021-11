Bei den Menden Sprints geht es um eine hohe Geschwindigkeit auf kurzen Strecken. Zehn Vereine nehmen in diesem Jahr teil.

Schwimmen Mendener Schwimmverein: So werden die „Menden Sprints“

Menden. Bei dem Traditionswettkampf gehen insgesamt 188 Schwimmer an den Start. Es gibt allerdings Abstriche wegen der Corona-Pandemie.

Für die Schwimmer und Schwimmerinnen aus der Region steht ein absolutes Highlight auf dem Programm. Denn am Samstag steht sowohl für den Mendener Schwimmverein, als auch für neun weitere Vereine aus der Region der jährliche Traditionswettkampf ,,Menden Sprints” des Mendener Schwimmvereins 03 an.

Große Teilnehmerzahl

Insgesamt werden 82 Schwimmer und 106 Schwimmerinnen im Mendener Hallenbad um eine neue Bestzeit kämpfen. Die antretenden Vereine sind hierbei der SV Bieber Lendringsen (25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen), der SG Wassersport Iserlohn (20), der SSC Hörde (56), der SV Neptun Neheim-Hüsten (21), der SV Plettenberg (13), der TuS Sundern (21) und der Mendener Schwimmverein (29).

Für die Alligatoren, den SC Aqua Köln und den SV Hemer tritt jeweils ein Schwimmer beziehungsweise eine Schwimmerin im Wasser an.Wie der Name schon sagt, besteht der Wettkampf aus Sprints, das heißt aus kurzen Strecken über 50 Meter, mit der Ausnahme der 100 Meter Lagen. Die Schwimmer und Schwimmerinnen müssen also ihre Schnelligkeit beweisen.Als Einzeldisziplinen stehen 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust, 50 Meter Delfin und 100 Meter Lagen zur Auswahl. Neben den 700 gemeldeten Einzelstarts, stehen 79 weiter Staffelstarts an, bei denen die Schwimmer und Schwimmerinnen nicht nur ihre persönlichen Zeiten verbessern können, sondern auch ihren Teamgeist unter Beweisstellen werden.

Weihnachtsstaffel fällt aus

Auch bei den Staffeln können die vier Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Teams über die Strecken viermal 50 Meter Freistil, viermal 50 Meter Brust und viermal 50 Meter Lagen antreten. Dabei wird aufgeteilt in männlich, weiblich oder aber auch gemischten Gruppen einer Jahrgangsspanne. Die typische ,,Weihnachtsstaffel”, welche den Wettkampf sonst kennzeichnet,fällt dieses Jahr aus.

Auch auf Zuschauer müssen die Schwimmer und Schwimmerinnen dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verzichten ebenso wie auch auf Verpflegung seitens des Mendener Schwimmvereins. Wie üblich gibt es auch dieses Jahr mögliche Rekorde, bei denen davon auszugehen ist, dass sie wahrscheinlich am Samstag gebrochen werden. Der Einlass für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Samstag ist um 8.30 Uhr und offizieller Beginn des Wettkampfs um 10 Uhr. Das voraussichtliche Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr geplant. Der Mendener Schwimmverein freue sich auf einen erfolgreichen und schönen Wettkampf trotz strenger Corona-Auflagen, heißt es von Vereinsseite.

