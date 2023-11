Mendens Handballer peilen Heimsiege an

Die DJK Bösperde - hier im Duell mit dem HTV Hemer - will an die jüngsten Siege auch im Spiel gegen den OSC Dortmund anknüpfen.

Menden DXJK Bösperde will im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen. Zuversicht auch beim TV Halingen

Am Samstag wird das Osterfeld mal wieder zur Hauptschlagader des Mendener Handballs. Sowohl in der Handball-Landesliga als auch in der Verbandsliga stehen für die Ballwerfer des Mendener Nordens zwei interessante Partien an. Die Handballfreunde ohne intensiven Kontakt zur DJK Bösperde oder dem TV Westfalia Halingen haben die Qual der Wahl.

Handball-Verbandsliga: DJK Bösperde - OSC Dortmund. Anwurf: Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Bösperde. Die Erleichterung an der Bahnhofstraße in Bösperde ist noch heute greifbar. Nach zwei Siegen gegen die SG Ruhrtal und die HSG Hattingen/Sprockhövel ist man richtig gut dabei beim Kampf um den Liga-Erhalt. Allerdings wartet am Samstag ein richtig dicker Brocken. Denn mit dem traditionsreichen OSC Dortmund kommt ein Klub an die Bahnhofstraße in Bösperde, den es seit Jahren eigentlich in höhere Ligen zieht. Der Saisonstart ist mit drei Siegen und drei Niederlagen als durchwachsen zu bezeichnen. Für die heimischen Handballfreunde bringt die Partie auch ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Spielern der „Wölfe“. So laufen Joshua und Dominik Krechel, Sebastian Loos, Matthias Zimny und Torben Lommel für den Dortmunder Traditionsklub auf. Da muss bei den heimischen Handballern vieles in Abwehr und Angriff passen, wenn man gewinnen will.

Handball-Landesliga: TV Westfalia Halingen - VfS Warstein. Anwurf: Samstag, 19.15 Uhr, Mehrzweckhalle Halingen. Der Blick auf die Tabelle der Staffel 4 der Landesliga dürfte denjenigen mit Halinger Seele schon Spaß machen. Der Blick auf den zweiten Tabellenplatz lässt sich gut an. „Wir haben ein Heimspiel und das wollen wir auch gewinnen“, lässt TVH-Trainer Kai Harbach auch keinen Zweifel an den eigenen Ambitionen. Obwohl die Trainingswoche mangels Verletzter, Erkrankter und der abwesenden Studenten sehr übersichtlich war. Beim Blick auf den Gegner warnt Harbach. „Sicherlich hat Warstein in eigener Halle schon Vorteile. Aber die Mannschaft ist deutlich besser“, sieht Harbach keinen Grund für Übermut.

Handball-Landesliga: SG Menden Sauerland II - HSV Herbede. Anwurf: Sonntag, 17 Uhr, Kreissporthalle. Nach der Niederlage beim RSV Siegen sollte die Zweite der Wölfe gegen Herbede punkten. Hier dürfte es auch wieder auf die personellen Möglichkeiten der SG-Zweiten darauf ankommen. Denn das Oberliga-Team spielt ja bereits am Samstag.

