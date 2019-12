Mendens kleine Alternative zum Silvesterlauf

Der Silvesterlauf von Werl nach Soest ist nicht weit weg. Hobbyläufer, egal ob im Verein oder privat, zieht es scharenweise zu der Kultveranstaltung an der Soester Börde. Doch im Schatten des Großereignisses hat sich in den vergangenen Jahren eine kleine, aber feine Alternative etabliert. Der Mendener Silvesterlauf, organisiert von Robert Sendatzki.

Jahrelang gehörte die Laufveranstaltung zwischen Werl und Soest zu den Pflichtterminen im Laufkalender von Robert Sendatzki. Doch irgendwann artete das Laufvergnügen in Stress aus. Denn bei einem Lauf mit nahezu 10.000 Teilnehmern geht es nunmal hektisch zu und langwierig.

„Mir wurde der Silvesterlauf einfach zu zeitaufwendig. Du bist da morgens hin, gelaufen und dann erst am Spätnachmittag zurück. Da war der halbe Tag um“, erinnert sich Sendatzki an seine damalige Unzufriedenheit. Aber ganz auf einen Lauf am letzten Tag des Jahres verzichten wollte der Mendener auch nicht. Aus dieser Situation heraus kam Sendatzki auf eine eigentlich nahe liegende Idee: „Ich habe mir überlegt, meinen eigenen Silvesterlauf zu veranstalten“, sagt der begeisterte Hobbyläufer. Gemeinsam mit Freunden traf er sich am letzten Tag des Jahres 2009 unter dem heimischen Carport und legte los.

„Wir sind gemeinsam durch die Waldemei gelaufen. Eine knapp zehn Kilometer lange Runde“, erklärt Sendatzki. Dabei ist es geblieben.

Bis zu 30 Läufer zu Spitzenzeiten

Gestartet wird am Obsthof, dann geht es über den Heimkerweg. Es geht nicht um Spitzenzeiten, Streckenrekorde oder Platzierungen, nein, nur das gemeinsame Lauferlebnis zählt. „Wir laufen als Gruppe und nehmen auf alle Teilnehmer Rücksicht. Wenn jemand nicht mehr kann, dann machen wir alle langsamer. Wie lange wir für die Strecke brauchen, ist völlig nebensächlich“, betont der Mendener. Was mit sechs Läufern 2009 begann, wurde immer größer.

In Spitzenzeiten waren es knapp 30 Läufer, die die Mendener Alternative zum großen Silvesterlauf in Anspruch nahmen. „Es gab zunächst viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Läufer mögen es, dass sie bei uns eine entspannte Runde laufen können, ohne den Zeitdruck zu haben. Die Teilnehmerzahlen variieren von Jahr zu Jahr. Wir haben einen festen Kern an Mitläufern, die jedes Mal dabei sind. Aber manchmal haben nicht alle Zeit oder es kommen noch neue Läufer hinzu. Bei uns ist jeder willkommen, der gerne mitlaufen will“, freut sich Sendatzki über neue Gesichter, wenn am Dienstag der Startschuss fällt.

Da Robert Sendatzki inzwischen selbst nicht mehr laufen kann, wurde in den vergangenen Jahren noch eine Walkinggruppe gegründet, die sich auf eine 4,8 Kilometer lange Runde begibt. „Das dauert so eine Stunde, dann ist das erledigt“, erklärt der Organisator.

Im Anschluss geht es weiterhin ruhig und familiär zu. Wo es bei den großen Veranstaltungen zur Pasta-Party geht, um wieder zu Kräften zu kommen, findet in Menden unter Robert Sendatzkis Carport ein kleiner Abschluss mit belegten Brötchen und Erfrischungen statt. Ein Startgeld wird nicht erhoben, nach dem Rennen freut sich Sendatzki über Spenden für einen guten Zweck.