Mendens Tennis-Krone: Anton Schulz fordert Max Wallasch

Lendringsen. Mendens Tennis-Szene fiebert den Stadtmeisterschaften entgegen, die am Freitag auf der Anlage des TC Lendringsen starten.

Spannende Spiele und reichhaltige Wohlfühl-Angebote erwarten die Aktiven und die Zuschauer bei den Mendener Tennis-Stadtmeisterschaften. Als Ausrichter startet der TC Lendringsen das zehntägige Traditionsturnier an diesem Freitag auf seiner Anlage an der Mozartstraße. Ab 17 Uhr beginnen die ersten Begegnungen auf den vier Plätzen.

Um 19 Uhr steht die offizielle Eröffnung auf dem Programm. In entspannter Atmosphäre können die Vertreter der sechs Tennisvereine der Stadt Kontakte pflegen – bei diversen Mixgetränken und kleinen Snacks. „Das Miteinander rückt an diesem Abend ganz bewusst zunächst in den Vordergrund – vor allen sportlichen Wettbewerben“, sagt Dirk Bonsemeier. Der TCL-Präsident wünscht sich regen Besuch. Er dankt vorab den vielen engagierten Mitgliedern, die den reibungslosen Ablauf des Turnieres erst ermöglichen. Welch großer Organisationsaufwand für einen solchen Wettbewerb erforderlich sei, das werde oft nicht gewürdigt – von der Terminplanung bis hin zur Bereitstellung der bei jeder Begegnung neuen Spielbälle.

+++ Lesen Sie auch: Stadt Menden sucht Standort für Fitness-Parcours +++

Nach einer schleppenden Anfangsphase füllten sich die Teilnehmerlisten im Internet erst zum Ende der Frist rapide. Insgesamt rund 100 Meldungen teilten die Organisatoren bei der Auslosung am Mittwoch ein. Neben einer Damen-Konkurrenz kehren in diesem Jahr die Jugend-Stadtmeisterschaften zurück – mit elf Junioren.

„Mit der Resonanz insgesamt sind wir zufrieden“, freut sich Daniel Schauerte, der TCL-Sportwart. „Es ist ein gutes Feld mit mehreren sehr starken Wettbewerben.“ Dass die Teilnehmerzahlen der Vor-Corona-Zeiten nicht mehr erreicht werden könnten, sei auch den Terminzwängen geschuldet. „Früher liefen die Stadtmeisterschaften noch in der Woche nach den Sommerferien“, erinnert sich der Organisator. „Jetzt sind in dieser Zeit sofort wieder Medenspiele angesetzt.“

+++ Auch interessant: Sportfreunde Hüingsen komplettieren das Halbfinale +++

Kurz vor dem Meldeschluss warf Anton Schulz vom TC Blau-Weiß Soest überraschend seinen „Hut noch in den Ring“. Der Spitzenspieler mit dem LK-Wert 5,7 fordert im Herren-Einzel Max Wallasch vom TC Menden heraus, der als Titelverteidiger mit der LK-Einstufung 6,8 aufschlägt. Das stärkste Teilnehmerfeld bietet der Wettbewerb „Herren Einzel B“ mit 16 Aktiven. Die Starterzahl verspricht spannende Ausscheidungsrunden mit Gegnern aus vier Mendener Vereinen. Der TC Lendringsen erhofft sich Erfolge vor allem dank seiner starken Präsenz unter den acht Titelanwärtern der „Herren 60“.

Ergebnisse bei Instagram Der TC Lendringsen bietet einen Instagram-Kanal an, der über Ansetzungen und die Ergebnisse der Tennis-Stadtmeisterschaften informiert. Die Verbindung lässt sich über den QR-Code auf dem Plakat der Titelkämpfe herstellen. Wer lieber manuell suchen möchte, kann unter dem Menüpunkt Suche in dem Netzwerk „tennisclublendringsen“ suchen und dem Kanal folgen. Alle Ergebnisse gibt es selbstverständlich auch auf der Anlage des TC Lendringsen.

Bei den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen wirken zahlreiche hochkarätige Akteure mit, die die Mendener Tennis-Szene seit Jahren prägen. Beim Damen-Doppel 50 schlagen Ute Wulff und Mechthild Mayr sowie Sabine Pahl und Gertrud Potocnik-Hoffmann (alle TC Menden) auf. Die Setzliste beim Mixed-Doppel führen Cosima-Yasmin Leipertz und Adam Schulte-Filthaut (beide TC Menden) an. Max Wallasch tritt in dieser Konkurrenz an der Seite von Maria Spies an. Zu den Favoriten beim „Herren-Doppel 50“ gehören Stephan Gebauer und Christof Keuchen (beide TC Menden).

Rahmenprogramm am Endspiel-Wochenende

Zum Wochenende der Endspiele am 5. und 6. August kündigt der TCL ein besonderes Rahmenprogramm an. „Wir hoffen, dass in jedem Fall das Wetter während des Turnieres mitspielt und wir viele Gäste auf unserer schönen Anlage begrüßen können“, bekräftigt TCL-Präsident Dirk Bonsemeier seine Einladung an alle Tennis-Interessierten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden