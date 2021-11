Michael Peters bricht seinen eigenen Rekord

Derzeit in starker Form: Michael Peters überzeugt beim Wettkampf in Dortmund.

Lendringsen. Der Mendener Schwimmer zeigt sich zum Jahresende in starker Form.

Bereits auf den beiden Wettkämpfen auf der 25m-Bahn in den beiden letzten Wochen, kündigten persönliche Bestzeiten von Michael Peters, Schwimmtalent des SV Bieber Lendringsen, an, dass er sich in herausragender Form befindet.

Daher nahm der 21-jährige die Chance war, auf einem Leistungsüberprüfungs-Wettkampf im Dortmunder Südbad teilzunehmen.

Persönliche Bestmarke geknackt

Auf der 50m-Bahn lag das einzige Augenmerk auf der Erzielung weiterer Bestmarken. Und dies gelang dem Mendener. Bereits im ersten Start des Tages erzielte Michael Peters in 25,56 Sekunden über 50m Schmetterling nicht nur eine persönliche Bestmarke, sondern verbesserte auch den von ihm selbst gehaltenen Kreisrekord um 5/100 Sekunden.

Ausschlaggebend ist die mittlerweile optimierte Startphase und seine Fähigkeit, große Teile des Rennens ohne Atmung zu schwimmen. So schafft er es mit nur einem Atemzug das Rennen zu bestreiten. In der Offenen Deutschen Jahresbestenliste beschert diese Zeit Michael Peters zurzeit Platz 51.

Jahresbestzeit über 50 Meter Freistil

Noch größere Hoffnungen hatte der Schwimmer auf die anschließenden 50 Meter Freistil gesetzt. Seine 23,95 Sekunden waren eine gute Leistung und bedeuten Jahresbestzeit; allein seine Bestzeit von 23,84 Sekunden verfehlte er hauchdünn. Wie gut diese Zeit dennoch ist, zeigt Platz 46 in der Offenen Deutschen Jahresbestenliste.

Die abschließenden 100 Meter Freistil musste Michael nur eine Viertelstunde nach dem 50 Meter-Start absolvieren. Diese Erholungspause war zu knapp, aber die erzielten 55,72 Sekunden sind zumindest respektabel.

